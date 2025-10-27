Ruggiero Grimaldi
Speciale

Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA

La presentazione del candidato barlettano per la Lega alle prossime elezioni regionali

Barletta - lunedì 27 ottobre 2025 12.01 Sponsorizzato
È stata inaugurata ufficialmente la campagna elettorale di Ruggiero Grimaldi, vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Barletta, segretario provinciale della Lega BAT e candidato alle prossime elezioni regionali 2025.

L'evento, ospitato alla Sala Ricevimenti Leblon dell'Hotel La Terrazza in una serata di pioggia ma di grande partecipazione, ha registrato una presenza calorosa e numerosa di cittadini, amministratori locali, consiglieri e assessori provenienti da tutta la provincia.

Tra gli intervenuti, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, che ha voluto testimoniare con la sua presenza la stima e la vicinanza istituzionale nei confronti di Grimaldi. Una sala gremita e attenta ha accolto il vicepresidente del Consiglio comunale, che ha illustrato le linee guida della sua candidatura e il suo impegno per il territorio.

«La mia priorità – ha spiegato Grimaldi – sarà lavorare con concretezza per rafforzare i settori chiave della nostra terra: turismo, lavoro, agricoltura e sanità. La crisi idrica, che sta mettendo in ginocchio molte aziende agricole, richiede risposte immediate e un piano serio di investimenti. È da qui che passa il futuro della nostra provincia e della Puglia».
La Lega, con il suo segretario provinciale, ha voluto confermare l'attenzione e il sostegno pieno alla candidatura di Grimaldi, considerata una figura di riferimento istituzionale e territoriale per l'intera BAT.

L'inaugurazione della campagna elettorale ha rappresentato non solo l'avvio di un percorso politico, ma anche un momento di partecipazione civica, che ha visto Barletta e la sua comunità stringersi intorno a un progetto di sviluppo, radicato nel territorio e orientato al futuro.


