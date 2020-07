Rocambolesco assalto al portavalori, condanna anche per un barlettano

Dure condanne da parte del gup del tribunale di Milano per la banda criminale del Gargano e Basso Tavoliere per il rocambolesco assalto ad un blindato che trasportava gioielli marca Bulgari. I fatti risalgono al 2016: la rapina al blindato avvenne a Bollate, in Lombardia.Sono state emesse le condanne per sei soggetti, tra cui anche un uomo di Barletta, il 41enne C.V., facente parte del gruppo criminale protagonista dall'assalto. Per lui il tribunale ha definito una condanna a 5 anni e un mese.Il 15 ottobre 2016 i criminali organizzarono l'assalto armati di fucili a pompa sbarrando la strada al blindato "Ferrari" attraverso un secondo furgone messo di traverso, esplodendo colpi di fucile allo scopo di intimorire le guardie giurate rispettivamente di 35 e 39 anni. Dopo aver immobilizzato le guardie giurate tagliarono le lamiere del blindato con una motosega. Scene di panico che mettono in chiaro l'organizzazione e la determinazione dei malviventi che, dopo aver preso il bottino di gioielli si misero in fuga bordo di una Lancia Delta e di una Renault Megane abbandonando sul luogo dell'assalto l'auto utilizzata per mettere a segno il colpo e disseminando il percorso di chiodi a tre punte per garantirsi la fuga ed ostacolare le auto delle Forze dell'Ordine.