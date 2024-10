Rapinata giovane coppia appartata sulla litornaea di Ponente

A volto coperto si sarebbe avvinato alla utilitaria al cui interno era appartata una coppia di giovani, sulla litoranea di Ponente a Barletta, e li avrebbe aggrediti portando via i pantaloni di lui – con dentro il portafogli – e la borsa della donna. È quanto denunciato dai ragazzi ai militari di Barletta, che ora indagano sull'episodio accaduto alcune sere fa.Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe arrivato alla loro vettura forzando lo sportello del lato guidatore e portando via i pantaloni del ragazzo, al cui interno c'era il portafogli. Nel tentativo, non riuscito, di portare via anche la borsetta alla ragazza, l'avrebbe colpita al volto con un pugno. L'aggressore si è poi rapidamente dileguato nel buio. La coppia, in evidente stato di shock, si è recata al pronto soccorso del "Dimiccoli": la donna ha riportato una prognosi di tre giorni. Il bottino ammonta ad un centinaio di euro. I militari, intanto, hanno effettuato dei servizi straordinari nelle zone di degrado e a principale indice di delittuosità della città, anche con l'ausilio del comparto Cacciatori di Puglia.