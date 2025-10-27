Michela Diviccaro: «Insieme, per una Puglia che si prende cura dei diritti dei cittadini» - INTERVISTA

Ieri mattina, alle ore 11.30, in via Paolo Ricci 268, si è svolto l'incontro con la cittadinanza e la stampa durante il qualeha presentato ufficialmente la sua candidatura al Consiglio Regionale della Puglia nella lista "".L'incontro, aperto dagli interventi di numerosi cittadini, rappresentanti di associazioni e giovani, ha visto un momento di confronto vivo e partecipato: molti hanno voluto raccontare le proprie esperienze e spiegare le ragioni del loro sostegno alla candidata, sottolineando il suo impegno costante nel promuovere diritti, cultura e inclusione sociale.Nel suo intervento,ha ribadito l'importanza di una politica capace di "rimettere al centro le persone, i diritti e le periferie, una politica che non si limita ad ascoltare, ma che sa restituire risposte concrete alle comunità"."Mi sono sempre occupata delle periferie — non solo geografiche, ma anche culturali e sociali — e ho dedicato la mia vita alla battaglia per i diritti, prima ancora di entrare in politica, sia come docente sia come professionista delle arti sceniche," ha dichiarato Diviccaro. "Credo in una politica che parte dall'ascolto attivo dei cittadini, nella partecipazione e nella costruzione di un futuro più bello e condiviso. Quanto è bella la Sinistra fatta nelle piazze, quella che non si chiude nei salotti, ma che cammina accanto ai cittadini. Quella Sinistra che si occupa del giusto accesso alle cure sanitarie, del diritto di istruzione dei nostri giovani, della promozione dei trasporti, della tutela dell'ambiente e del diritto di lavoro, del diritto ad avere una casa e della lotta alle disuguaglianze sociali e culturali.La candidata ha poi ringraziato la comunità presente per la partecipazione e il sostegno, definendoli "una testimonianza concreta di quanto il bene collettivo possa diventare motore di cambiamento".All'incontro ha preso parte, candidato alla Presidenza della Regione Puglia, europarlamentare ed ex sindaco di Bari, che ha espresso il proprio sostegno alla Diviccaro: "Siamo felici di avere Michela nella nostra squadra," ha affermato Decaro. "La Puglia di oggi è conosciuta e riconosciuta per la sua crescita e la sua energia. Ora la sfida sarà ridurre i divari, nel mondo del lavoro e tra i territori, per far sì che lo sviluppo sia equo e diffuso in tutta la regione."ha ribadito come la sfida che la attende sia collettiva e condivisa, frutto di un percorso di ascolto dal basso e di impegno concreto per il bene comune.La mattinata si è conclusa con un appello alla partecipazione attiva e alla costruzione collettiva di un programma regionale fondato sul motto scelto dalla candidata: "Può succedere" — un invito a credere nella possibilità concreta di un futuro più giusto, inclusivo e solidale per la Puglia.