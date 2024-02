Teatro e cultura a Barletta, Diviccaro: «Occorre investire tutto l’anno sul patrimonio culturale barlettano»

È stato reso noto il verbale della commissione consiliare "Cultura, Pubblica Istruzione" che a dicembre scorso si è riunita per valutare alcuni aspetti legati al nostro, con alcune criticità legate alla mancata manutenzione dal 1980, è intervenuta in quel consesso la consiglierache ha chiesto - come riportato nel verbale - "visto che il Curci è uno dei massimi teatri di Puglia e del Mezzogiorno, per capienza/abbonamenti/sbigliettatamento da stagione teatrale, perché non farlo diventare - oltre che bellissima scatola con stagioni, qualitativamente, alterne - anche centro di produzione e formazione oltre che programmazione".La proposta della consigliera verte sulla possibilità che(o uno stabile o una fondazione, come avviene in altri rinomati teatri d'Italia), ci sarebbe per il "Curci" la possibilità di candidarsi alFondo Unico per lo Spettacolo) che "oltre a garantire più lavoro e attività stabili per tutto il comparto, impegnerebbe il Comune solo come quota parte/cofinanziamento e non come unico investitore, il tutto con notevole risparmio sulle casse comunali e maggiori attività artistiche/culturali per un Teatro realmente aperto e vivo più giorni a settimana e mesi all' anno", senza compromettere la presenza nella rete del Teatro Pubblico Pugliese.Abbiamo chiesto un approfondimento sul tema alla consigliera Diviccaro, che così ribadisce ai nostri microfoni: «La cultura a Barletta non può ridursi solo ai grandi eventi. I grandi eventi servono e fanno da bandiera per la nostra città, anche fuori dal territorio comunale e regionale. Però c'è un aspetto che resta critico: quello dellaUna programmazione ragionata, non solo sul singolo evento, ma a 360 gradi, che investa anche e meglio in comunicazione verso la città e verso l'esterno, in un'ottica dicoinvolgendo anche i media nazionali. Il dibattito è stato più volte affrontato in sede di commissione consiliare.Occorre investire tutto l'anno sul patrimonio culturale barlettano, quello immateriale e anche quello fisico degli spazi. In questo senso è di grande attualità il tema dell'abbattimento delle barriere sensoriali e architettoniche per i diversamente abili, partendo dagli spazi presenti nel nostro Castello.Guardando al, oltre alla programmazione della stagione teatrale, bisogna iniziare a pensare al teatro comelegata alla cultura a Barletta».Diviccaro infine ha suggerito, in sede di commissione, anche la promozione di undel tema per analizzare la questione a più voci.