Arriva a Barletta e a Bari il progetto "Jan Fabre Teaching Group"

La compagnia I Nuovi Scalzi, in collaborazione con la compagnia belga Troubley/Jan Fabre, con il patrocinio gratuito del Teatro Pubblico Pugliese e del Comune di Barletta, realizzerà nelle città di Barletta e di Bari il progetto di alto profilo formativo dal titolo "Jan Fabre Teaching Group". Il progetto consiste nella realizzazione di un workshop di 10 giorni presso i sotterranei del Castello di Barletta con i formatori Pietro Quadrino e Stella Höttler della compagnia di Jan Fabre e di un meeting con il Maestro Jan Fabre presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".Il workshop è rivolto ad artisti professionisti nell'ambito del teatro, della danza e della performing act, ed è un'attività che viene realizzata raramente in Italia e in generale solo nei grandi centri culturali come Milano, Torino, Roma e Napoli, ma grazie al lavoro della compagnia I Nuovi Scalzi questa volta si realizzerà in Pugliae precisamente presso i sotterranei del Castello di Barletta. Per maggiori informazioni e per iscriversi al workshop basta scrivere a info.inuoviscalzi@gmail.com Durante il workshop il corpo del performer diventa uno strumento che esamina e sperimenta la transizione "dall'Atto all'azione scenica". La trasformazione del corpo sarà considerata come un'inestimabile risorsa di infinita ispirazione.Momento cardine di questo progetto di formazione è l'incontro del Maestro Jan Fabre con gli studenti universitari del DAMS, presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" che si terrà in data. L'incontro è realizzato grazie alla collaborazione con il Teatro Pubblico pugliese e l'Università e sarà moderato dal professor Franco Perrelli. Inoltre, in occasione dell'incontro, sarà presente Matteo Angeli della nota Francoangeli Editore con il testo "Dall'azione alla recitazione. Linee guida di Jan Fabre per il performer del XXI secolo" di cui Jan Fabre è autore.