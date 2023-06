Tournèe plus, delegazione italiana in Albania

E' in pieno svolgimento la visita della delegazione di Barletta in Albania nell'ambito del progetto "Tournèe Plus", finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020, del quale è capofila il Comune di Barletta in partenariato con i Comuni di Tirana e di Fier in Albania.Il progetto intende favorire gli scambi culturali e artistici tra Barletta e le località oltre Adriatico ponendosi come fine la creazione di coproduzioni internazionali.Questa mattina, presso il museo di Apollonia, l'Assessore al Turismo e alla Cultura Oronzo Cilli ha incontrato il Sindaco di Fier Armando Subashi rivolgendogli i saluti del Sindaco Cosimo Cannito e omaggiandolo di una copia del catalogo delle opere di Giuseppe De Nittis. Nello stesso spirito di cooperazione, lo scorso aprile dieci operatori teatrali albanesi tra direttori di teatri e festival, attori e musicisti sono giunti in visita a Barletta assistendo a ben nove spettacoli di compagnie teatrali locali."Credo che l'unico modo per avvicinare i popoli in questo momento storico difficile – ha dichiarato l'Assessore Cilli al Sindaco di Fier - sia creare le condizioni per erigere ponti culturali e questo progetto si presta splendidamente ad unire le due sponde dell'Adriatico grazie anche all'amicizia che lega la Puglia all'Albania, Barletta a Fier. Lo scambio culturale che si è avviato in questi mesi non potrà che portare effetti utili per tutti".