La Philharmonia Orchestra di Londra, una delle più prestigiose orchestre del mondo, sarà in concerto a Bari e – per la prima volta nella sua storia – a Barletta, due concerti promossi dall'assessorato alla Cultura della Regione Puglia e Puglia Culture.L'Orchestra sarà diretta da Alessandro Crudele, direttore d'orchestra milanese di origini pugliesi, che ha instaurato uno strettissimo rapporto di collaborazione con l'orchestra londinese.Beethoven, Fidelio OuvertureMozart, concerto per pianoforte e orchestra N. 16, K 451Brahms, Sinfonia n. 4Alessandro Crudele, direttoreMartin Helmchen, pianoforteLa prestigiosa storia della Philharmonia Orchestra è stata forgiata da molteplici leggendari direttori d'orchestra, a partire da Herbert von Karajan e Otto Klemperer, fino al nostro Riccardo Muti, che dal 1972 al 1982 ne è stato direttore principale, e che proprio in quell'ultimo anno la diresse per la prima volta in Puglia a Bari.Un altro direttore leggendario, che a partire dagli anni '60 ha avuto un rapporto privilegiato con l'orchestra londinese, è stato il Maestro Carlo Maria Giulini.di Barletta.Alessandro Crudele, erede della grande scuola direttoriale italiana, ha instaurato in questi ultimi anni uno strettissimo rapporto di collaborazione con la Philharmonia Orchestra. Basti pensare che in occasione di questo tour pugliese, il Maestro Crudele dirigerà l'orchestra londinese per la sesta volta in due anni.Gli spunti interessanti di queste due serate straordinarie sono molteplici:- Proprio la Quarta Sinfonia di Brahms è la sinfonia che il Maestro Giulini diresse maggiormente nel corso della sua vita;- il concerto per Pianoforte di Mozart verrà eseguito da uno dei maggiori pianisti mozartiani del momento,, già vincitore del premio Clara Haskil.- Il legame con la Puglia di queste due serate è molto forte. Non soltanto la Philharmonia Orchestra è stata nel corso della sua storia plasmata da due leggende della direzione d'orchestra, come Muti e Giulini (entrambi nati in Puglia) ma anche il direttore di questi due concerti ha un legame imprescindibile con la Puglia: infatti Alessandro Crudele, che oggi è considerato uno dei direttori italiani più apprezzati all'estero, nasce da padre barlettano. Inoltre, nonostante viva stabilmente a Berlino da alcuni anni, proprio per riavvicinarsi alle proprie origini, ha recentemente scelto come sua seconda dimora Ostuni."Siamo entusiasti di accogliere per la prima volta in Puglia un'orchestra sinfonica di così grande prestigio - commenta- per due serate-evento straordinarie che offriranno agli amanti della musica uno spettacolo raro e indimenticabile. La Puglia, anche in questa occasione, si conferma terra d'ispirazione per i grandi protagonisti della musica internazionale. Ma soprattutto, i due appuntamenti - in due teatri che rappresentano magnificamente la lunga tradizione culturale della nostra regione, il Petruzzelli a Bari città capoluogo e il teatro Curci a Barletta città che ha dato i natali a Carlo Maria Giulini, il "nostro" direttore d'orchestra di fama mondiale - sono l'emblema dell'Arte che va oltre lo spettacolo, per farsi Cultura. La Cultura che accorcia le distanze e allarga la visione, che offre opportunità di incontro con l'altro e con sé stesso, di riflessione personale e collettiva, attraverso un medium straordinario che è la Grande Musica e il talento di una formazione orchestrale d'eccezione".