Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Game over, la maggioranza del sindaco Cannito non c'è più»

«Game over. La maggioranza del sindaco Cannito non c'è più, ma lui si ostina a far finta che ci sia ancora. E così si ostina a portare all'esame del Consiglio comunale provvedimenti che vengono bocciati, come quello sull'approvazione della tariffa sulla tassa rifiuti urbani, oppure ritirati, come quello sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Se poi ci aggiungiamo risposte incredibilmente vaghe e inconcludenti alle domande d'attualità, come quelle sulla mancata realizzazione di via dei Muratori nella zona merceologica di via Foggia, o lo stato penoso e pietoso della zona di via Fornaci vecchie, nei pressi di via Porta Reale, viene da chiedersi: fino a quando? Fino a quando il sindaco Cannito continuerà a far finta di nulla?». Così il segretario cittadino e il capogruppo consiliare della lista Emliiano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.«Per non parlare poi delle figuracce in serie raggranellate dal primo cittadino, non ultima quella sulla mancata attivazione dell'impianto di dilavazione delle acque di prima pioggia a servizio del canale H, sulla litoranea di Ponente, e l'evanescenza o l'assenza fino a pochi giorni fa di controlli per individuare la presenza di eventuali scarichi abusivi che finiscono per inquinare il nostro mare. Diceva Andreotti; "Meglio tirare a campare che tirare le cuoia". Qui siamo alla replica in trentaduesimo».