Chiusura estiva del Cimitero di Barletta, Lista Emiliano: «Provvedimento inaccettabile che calpesta il culto dei defunti e penalizza cittadini ed emigrati. Il sindaco revochi l'ordinanza»

«Il culto dei defunti rappresenta un pilastro valoriale, culturale ed emotivo indissolubile per la comunità di Barletta. Un patrimonio di sensibilità e devozione che l'Amministrazione comunale ha il dovere istituzionale di tutelare e facilitare, non di limitare drasticamente con provvedimenti burocratici calati dall'alto. Come Lista Emiliano, esprimiamo totale e fermo dissenso nei confronti della recente ordinanza sindacale che dispone la chiusura totale del Cimitero Comunale nella giornata di lunedì e la contestuale chiusura pomeridiana per l'intero periodo dei mesi di luglio e agosto. Si tratta di una scelta priva di logica e di ascolto dei bisogni reali, una decisione che – secondo quanto si apprende – ha creato forti crepe e non è stata condivisa nemmeno da una parte della stessa maggioranza di governo, a dimostrazione dell'approssimazione con cui è stata partorita». Così il segretario cittadino e il capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.«Riteniamo che questo provvedimento configuri un grave mancato rispetto nei confronti dei cittadini e della comunità tutta, per ragioni tanto evidenti quanto ignorate da Palazzo di Città: Schiaffo al diritto alla memoria: La visita ai propri cari non è un passatempo, ma un dovere morale e un diritto spirituale profondamente radicato. Ridurre l'accessibilità a un luogo sacro in questo modo evidenzia una totale insensibilità verso il dolore e la devozione dei residenti.Un danno per i nostri emigrati: I mesi di luglio e agosto vedono il rientro a Barletta di migliaia di concittadini residenti all'estero o nel resto d'Italia per le vacanze estive. Impedire loro l'accesso pomeridiano significa negare a chi torna nella propria terra d'origine la possibilità di portare un saluto e un fiore ai propri cari estinti. Barriere insormontabili per i lavoratori: La totale chiusura pomeridiana nei mesi estivi cancella l'unica fascia oraria utile per tutti quei cittadini che la mattina sono impegnati nelle attività lavorative, azzerando di fatto il loro diritto di visita. Rischi per la salute e condizioni climatiche folli: Costringere l'utenza, composta in larghissima parte da anziani e soggetti fragili, a recarsi al cimitero esclusivamente nelle ore mattutine estive significa esporli alle temperature più calde e afose dell'anno, in totale contrasto con le raccomandazioni di sicurezza sanitaria sulle ondate di calore. Carenza di programmazione e gestione: Motivare la chiusura totale del lunedì con la necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è l'ammissione di un fallimento gestionale. I servizi e le manutenzioni si programmano attraverso turnazioni del personale e pianificazioni intelligenti, non penalizzando i cittadini e interrompendo un servizio pubblico essenziale.Come forza politica vicina alle reali esigenze del territorio, la Lista Emiliano chiede con fermezza al Sindaco e all'assessore competente l'immediata revoca o modifica del provvedimento in via di autotutela. È urgente ripristinare orari consoni ed equilibrati, che concilino le necessità organizzative dell'Ente con l'irrinunciabile diritto della cittadinanza di Barletta di onorare i propri defunti. Non accetteremo che l'efficienza amministrativa venga scaricata sui sentimenti più profondi della nostra comunità».