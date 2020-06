Elezioni regionali, la Puglia al voto il 20 e 21 settembre. Il sì della Camera

Le elezioni regionali si terranno il 20 e 21 settembre prossimi. Sembra che le forze politiche siano riuscite a trovare l'accordo e alla Camera è passato nel pomeriggio di ieri l'presentato dal deputato di Bari,, di, che apre la finestra per svolgere le consultazioni non prima del 15 settembre. Dissensi si sono manifestati nel centro-destra. Al sì di Forza Italia, infatti, è seguito il no di Fratelli d'Italia e l'astensione della Lega.«Grazie a questo emendamento diciamo con certezza che non si può andare al voto alle regionali prima del 15 di settembre, così che la prima data utile sarà il 20 e il 21», queste le parole di Sisto. E a lui fa eco il deputato PD,che scrive: «Con l'approvazione dell'emendamento Sisto, che sancisce di fatto con chiarezza che il 20 e 21 settembre si voterà per il primo turno delle, per lee ile due settimane dopo per i ballottaggi, si realizza l'unica ampia convergenza possibile, quella sulla data baricentrica tra le opposte richieste del 13 settembre (da parte dei Presidenti delle Regioni) e del 27 (gruppi parlamentari di opposizione)».Cassata definitivamente la proposta di alcuni presidenti di Regione, tra cuio, i quali avrebbero voluto. Si voterà quindi sia nel giorno di domenica 20 settembre, che il lunedì successivo in sei regioni: Veneto, Liguria, Toscana, Campania, Marche e