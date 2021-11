Elezioni provinciali Bat: sono sei le liste presentate

Sono ben sei le liste che sono state presentate per le elezioni di secondo livello, riservate ai consiglieri comunali ed ai sindaci dei dieci comuni della provincia Bat - Barletta è di fatto esclusa in quanto il Comune è stato commissariato ed il consiglio sciolto-, per il rinnovo del consiglio provinciale.Per i 12 scranni della massima assise provinciale, si confrontano quattro liste per il centro sinistra, una per il M5S ed una per il centro destra. Il voto è previsto per il prossimo 18 dicembre, operazioni elettorali che si svolgeranno negli uffici distaccati di Barletta, siti in piazza Plebiscito, in quanto quelli della sede legale di Andria, sono ancora inagibili per i lunghi lavori di consolidamento statico dell'antico edificio che fu convento dei benedettini.Tra la giornata di ieri, sabato 27 e questa mattina, domenica 28 novembre 2021, come dicevamo, sono state depositate le liste dei candidati presso l'Ufficio Elettorale provinciale.Per la lista "BENE COMUNE per la BAT" sono candidati i consiglieri comunali di Andria, espressioni delle liste civiche di centro sinistra: Emanuele Sgarra, Nunzia Leonetti, Daniela Maiorano, Francesco Bruno, Marianna Sinisi e Giovanni Vilella. A seguire la lista del Partito Democratico, formata da Lorenzo Marchio Rossi, Federica Cuna, Rossano Sasso, Anna Maria Tarantino, Antonio Imbrisi e Daniela Rondinone. Vi è poi la c.d. "Lista del Presidente" che fa capo a Bernardo Lodispoto, formata da Fabio Capacchione, Rosario Giacomo De Michele, Donata Di Meo, Carla Mazzilli, Pierpaolo Pedone, Stefania Rubino e Savino Tesoro. Vi è poi la lista "Popolari- i Riformisti BAT", riconducibile all'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina, con Claudio Biancolillo, Tommaso Laurora, Erika Laurora, Vincenzo Montrone, Rosa Scognamiglio, Mariangela Scialandrone ed Antonio Loconte.Vi è poi, per la prima volta, la lista del M5S, formata dall'andriese Vincenzo Coratella, Francesco Cignarale, Giovanni D'Avanzo, Maria Fortunato, Maria Altomare Porro e Costanza Santarelli, questi ultimi tutti di Canosa di Puglia.Infine, la lista denominata "Centrodestra" vede invece Emanuele Cozzoli, Ludovico Peschechera, Michele Nobile, Marilena Giovanna Schiavo, Pasquale Di Trani, Bruna Glionna, Gianluca Grumo, Pasquale Di Noia, Elena Muoio e Donatella Rosaria Dina Fracchiolla.