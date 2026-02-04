Crisi provincia BAT, Cannito si chiama fuori dalla nota anti-Lodispoto: «Il centrosinistra lo ha nominato, lo mandi a casa»

Social Video 1 minuto Crisi provincia BAT, Cannito si chiama fuori dalla nota anti-Lodispoto

«Non sarò il servo sciocco di giochi politici», sono le parole del sindaco di Barletta, che nel pieno della tensione politica che attraversa la Provincia di Barletta-Andria-Trani, chiarisce ai microfoni della stampa la propria posizione e prende le distanze dalla nota sottoscritta da sei primi cittadini della BAT contro il presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto. Un documento che Cannito ha scelto di non firmare,, entrambi espressione delLa nota è stata infatti sottoscritta dei sindaci di. Considerando che Minervino Murge è attualmente guidata da una gestione commissariale, il decimo sindaco è proprio Lodispoto, per Margherita di Savoia.«I problemi del centrosinistra non li risolvo io», afferma Cannito, respingendo l'ipotesi di un suo coinvolgimento nell'operazione politica che punta a mandare a casa Lodispoto. «Chi ha nominato Lodispoto? È stato il centrosinistra. È il centrosinistra che lo deve mandare a casa».Cannito precisa di non avere alcun tipo di accordo o rapporto politico con Lodispoto: «Con Lodispoto non ho nulla da spartire. È bene che si sappia, perché è stato ipotizzato qualche "accordicchio"».E conclude: «Lo avrei mandato a casa anch'io, ma non a quelle condizioni. Loro lo hanno nominato e loro lo devono mandare a casa».