Attualità

Rinnovate le cariche U.N.C.I. BAT: nuovo direttivo per il quadriennio 2026–2029

Confermato Michele Grimaldi alla Presidenza

Barletta - martedì 24 febbraio 2026 14.22 Comunicato Stampa
Il 31 gennaio 2026, si sono svolte, presso la sede provinciale Barletta Andria Trani dell'U.N.C.I. Unione Nazionale Cavalieri d'Italia "Grande Ufficiale Pietro Paolo Mennea ", le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il sodalizio conta oltre 50 iscritti, di cui fanno parte, nel segno della solidarietà, colleganza e spirito di servizio, rappresentanti della Società civile.

Al termine delle operazioni di scrutinio sono stati eletti Consiglieri provinciali Michele Grimaldi, Vito Dibitonto, Francesca Rodolfo, Alberto De Nisi e Carlo Zanada. Inoltre Michele Grimaldi è stato eletto Delegato in seno al Consiglio Nazionale dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia.

Con successiva riunione si è provveduto al rinnovo delle cariche elettive in seno al Consiglio direttivo U.N.C.I. BAT che ha visto la conferma per il quadriennio 2026/2029, quale Presidente, del Cav. Michele Grimaldi e le nomine del Commendatore Vito Dibitonto a Vice Presidente, del Cav. Francesca Rodolfo Segretario sezionale e del Cav. Carlo Zanada ad Amministratore.

L'impegno nel sociale della Sezione Provinciale dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia Barletta Andria Trani, in questo primissimo scorcio di attività sul territorio, si è concretizzato in un aiuto concreto alle comunità della Provincia.

L'iniziativa più significativa che ha caratterizzato la Sezione Provinciale Barletta Andria Trani è stata l'assegnazione del Premio Bontà, istituito dall'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia per valorizzare le persone e le realtà associative che si impegnano nel volontariato e nella solidarietà, a sostegno dei più fragili e della comunità.

Parallelamente a queste iniziative di carattere sociale, la Sezione provinciale BAT non ha disdegnato di curare anche la parte culturale. Infatti ha collaborato, con il Ministero della Cultura alla realizzazione di quattro mostre documentarie che hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello regionale. Su tutte la mostra "Le 21 Madri Costituenti " organizzata in collaborazione con il Comune di Canosa di Puglia il 15 marzo 2025, riguardante le prime elezioni repubblicane e le 21 donne che hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente.

Ovviamente la Sezione UNCI Barletta Andria Trani non si è fermata a quanto esposto ma, tante altre, sono state ed ovviamente saranno, le iniziative che hanno visto protagonisti i Soci in tutti i campi del sociale.
