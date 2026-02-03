Provincia Barletta-Andria-Trani
Provincia Barletta-Andria-Trani
Politica

Politica in tensione nella BAT: si dimettono quasi tutti i consiglieri provinciali

Dopo la nota congiunta di sei sindaci, arriva la presa di posizione dei consiglieri

Barletta - martedì 3 febbraio 2026 11.48
Tensioni e incertezze all'interno della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con la notizia - giunta nella mattina di oggi - che conferma le dimissioni della quasi totalità dei consiglieri provinciali in carica. Non si sarebbero dimessi Salvatore Lattanzio - consigliere comunale di Margherita di Savoia - e Federica Cuna (assente per motivi personali).

Nei giorni scorsi il presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, aveva diffuso una nota con cui ha annunciato la convocazione delle elezioni provinciali, fissate per il 12 aprile, ricordando che il mandato consiliare è in scadenza il 18 marzo e che la decisione è stata assunta nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

La presa di posizione del presidente è arrivata mentre una parte del fronte politico e istituzionale contesta l'opportunità di proseguire l'attività amministrativa nelle attuali condizioni. Le dimissioni dei consiglieri non produrrebbero effetti automatici sulla permanenza in carica del presidente: rappresenta però un atto politico abbastanza chiaro.

Parallelamente, un gruppo di sindaci del territorio ha diffuso una nota congiunta, in cui viene espresso un giudizio critico sull'attuale fase politico-amministrativa dell'ente e congiuntamente avanzano la richiesta di un cambio alla guida della Provincia. La firma è dei sindaci Giovanna Bruno (Andria), Amedeo Bottaro (Trani), Angelantonio Angarano (Bisceglie), Vito Malcangio (Canosa di Puglia), Michele Lamacchia (San Ferdinando di Puglia) e Michele Patruno (Spinazzola).

«Il presidente della Provincia Barletta Andria Trani, ha convocato di nuovo l'assemblea dei sindaci per il parere sul bilancio di previsione 2026.
Ribadiamo, ancora una volta, che non ci sono i presupposti minimi utili a proseguire con serenità ed efficacia l'azione politico-amministrativa e rinnoviamo la richiesta al presidente Lodispoto di prendere atto di questa situazione e conseguentemente di rendere agevole un nuovo corso politico per l'Ente Provincia che ha da raggiungere importanti e attesi obiettivi di miglioramento delle Comunità della sesta provincia pugliese.
Riteniamo utile consentire il rinnovo contestuale del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia».

La situazione resta ora aperta sul piano politico e istituzionale. In base alla normativa vigente sugli enti di secondo livello, le dimissioni dei consiglieri non determinano automaticamente la decadenza del presidente, mentre resta sullo sfondo il possibile ruolo del Prefetto nelle valutazioni di competenza, che potrebbe decidere di intervenire alla luce degli ultimi accadimenti.
  • Provincia Barletta-Andria-Trani
Altri contenuti a tema
BAT non bene per qualità della vita secondo l'indagine annuale del Sole 24 Ore Attualità BAT non bene per qualità della vita secondo l'indagine annuale del Sole 24 Ore La provincia Barletta-Andria-Trani è risultata 86esima nella classifica del giornale di Confindustria
Manutenzione strade nella Bat, «il governo ha tagliato drasticamente i fondi» Territorio Manutenzione strade nella Bat, «il governo ha tagliato drasticamente i fondi» Oltre 5 milioni di euro in meno per il periodo 2025–2028
Maggioranza alla provincia Bat sulla gestione 2024: "Trasparenza, coerenza ed operatività" Maggioranza alla provincia Bat sulla gestione 2024: "Trasparenza, coerenza ed operatività" L’avanzo disponibile di € 4.751.035,88: "Da considerarsi assolutamente positivo e non certo frutto di incapacità amministrativa"
Centrodestra Bat: «Fondi Pnrr a rischio, amministrazione Lodispoto bocciata» Centrodestra Bat: «Fondi Pnrr a rischio, amministrazione Lodispoto bocciata» La nota dei consiglieri provinciali
Sicurezza sul lavoro, un concorso aperto agli studenti della Bat Bandi e concorsi Sicurezza sul lavoro, un concorso aperto agli studenti della Bat Potranno realizzare brevi spot sul tema: il vincitore sarà proiettato nei cinema della provincia
Maggioranza provincia Bat: «La consigliera Rosa Tupputi sempre assente, chiarisca la sua posizione» Maggioranza provincia Bat: «La consigliera Rosa Tupputi sempre assente, chiarisca la sua posizione» La nota dei consiglieri provinciali
Operazione Mercimonio, esce dal carcere il dirigente Guerra Cronaca Operazione Mercimonio, esce dal carcere il dirigente Guerra Attenuata la misura anche a carico di sua moglie
Operazione “Mercimonio”, la maggioranza della Provincia Bat: «I consiglieri del centrodestra hanno la memoria corta» Operazione “Mercimonio”, la maggioranza della Provincia Bat: «I consiglieri del centrodestra hanno la memoria corta» La nota dei consiglieri provinciali
Furto escavatore Bar.S.A. sventato, il plauso di Fratelli d'Italia
3 febbraio 2026 Furto escavatore Bar.S.A. sventato, il plauso di Fratelli d'Italia
Bar.S.A., da lunedì 9 febbraio inizia la distribuzione buste per il 2026
3 febbraio 2026 Bar.S.A., da lunedì 9 febbraio inizia la distribuzione buste per il 2026
Eh si! Stavolta è vero Barletta
3 febbraio 2026 Eh si! Stavolta è vero Barletta
Furto sventato al cimitero di Barletta, ladri tentano di rubare un mezzo Bar.S.A.
3 febbraio 2026 Furto sventato al cimitero di Barletta, ladri tentano di rubare un mezzo Bar.S.A.
Modifiche temporanee alla viabilità in via Leonardo da Vinci per lavori idrico-fognari
3 febbraio 2026 Modifiche temporanee alla viabilità in via Leonardo da Vinci per lavori idrico-fognari
ANIOC e ANFI Barletta donano un defibrillatore semiautomatico all'UNITALSI
3 febbraio 2026 ANIOC e ANFI Barletta donano un defibrillatore semiautomatico all'UNITALSI
Riprenditi presto, Claudio
2 febbraio 2026 Riprenditi presto, Claudio
Playground Lello Simeone, si lavora ad accessibilità e fruizione
2 febbraio 2026 Playground Lello Simeone, si lavora ad accessibilità e fruizione
Lavori velodromo Lello Simeone, servono 150mila euro da aggiungere al finanziamento
2 febbraio 2026 Lavori velodromo Lello Simeone, servono 150mila euro da aggiungere al finanziamento
5
Talento emergente di Barletta: Lella Fiorellino presenta il singolo “Credo in me”
2 febbraio 2026 Talento emergente di Barletta: Lella Fiorellino presenta il singolo “Credo in me”
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.