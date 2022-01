Dragaggio fondali nel porto di Barletta, «intervento fondamentale per lo sviluppo della città»

«Dopo un percorso durato quasi 8 anni, l'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di dragaggio nel porto di Barletta da parte dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale segna un concreto punto di svolta per la realizzazione di un intervento fondamentale per lo sviluppo della città». È quanto dichiara la Senatrice Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.«L'opera, che interesserà una superficie imponente dello specchio acqueo prospiciente al porto, consentirà non solo di elevare gli standard di sicurezza nella navigazione nel nostro bacino, ma anche di efficientare ed espandere la gestione delle attività commerciali, con ottimi effetti economici per tutto il nostro territorio.Se dopo così tanto tempo la città di Barletta può finalmente festeggiare questo traguardo, il merito è di tutte quelle istituzioni e autorità che, ad ogni livello, hanno assicurato il proprio determinante contributo per il completamento del suo complesso iter. Dall'indispensabile sostegno del Governo, della Regione Puglia, al decisivo apporto del Presidente dell'Autorità Portuale Patroni Griffi, a cui va l'espressione della più profonda gratitudine per il supporto garantito e dimostrato sempre nei confronti della nostra realtà, fino al costante e determinante impegno del Consigliere Regionale Filippo Caracciolo, che non ha mai smesso di seguire il cammino procedurale dell'opera.Siamo, dunque, a condividere la soddisfazione di un investimento determinante per il futuro della città, che presto potrà contare su di un'infrastruttura all'altezza del suo enorme potenziale economico e commerciale. Di questo, penso di poter esprimere la soddisfazione dell'intera comunità barlettana e il plauso alla Lega Navale e al Suo presidente Giuseppe Gammarota per i preziosi contributi che saranno in grado di assicurare».