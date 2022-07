Bari selezionata per sperimentare nuovi servizi di mobilità

«Dopo Milano, Napoli e Roma, anche Bari, insieme a Firenze e Torino, è stata selezionata per sperimentare i servizi di mobilità innovativa Mobility as a Service for Italy (MaaS). Un segnale di attenzione importante che grazie al fitto lavoro del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e del Dipartimento per la trasformazione digitale arriva al cuore delle realtà del nostro territorio».Lo dichiara la Senatrice Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.«L'investimento, previsto dal PNRR e finanziato dalle risorse del fondo complementare, porterà nel capoluogo pugliese le più recenti innovazioni in tema di trasporto pubblico per i cittadini, tra cui l'introduzione di strumenti e piattaforme digitali per promuovere la mobilità sostenibile e facilitarne l'accessibilità, anche attraverso una più stretta integrazione tra servizi e mezzi di trasporto esistenti.La scelta di Bari è motivo di grande soddisfazione per l'intera Puglia e rappresenta una sfida stimolante che tutti intendiamo vivere con successo, affinché i nuovi modelli di mobilità possano essere presto esportati in tutte le altre città pugliesi, che vogliamo sempre più verdi e intelligenti».