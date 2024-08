Da Barletta a Miss Italia tenendo alto il nome della Puglia: intervista a Rosa Tea Murro

Ha 19 anni, una passione per la moda e un futuro che si prospetta radioso vista la giovanissima età. La barlettana Rosa Tea Murro è tra le concorrenti della prossima edizione di Miss Italia, a cui partecipa dopo aver vinto il titolo di Miss Lo Smeraldo 2023 e Miss Framesi Puglia 2024. Le Prefinali nazionali del concorso si svolgeranno dal 4 al 7 settembre al Resort De Angelis di Numana, nelle Marche. Per poi dare il via alle finali nazionali.Ma Rosa Tea Murro non è solo una delle concorrenti di Miss Italia, che cercherà di mantenere alto il nome della città di Barletta davanti al pubblico nazionale. È anche una giovane donna con i suoi sogni e i suoi obiettivi, che sta già perseguendo. Dopo il diploma in estetica, infatti, ha iniziato a lavorare come lashmaker . Inoltre, fa anche la modella e sui suoi profili social è possibile vedere gli scatti di alcuni degli shooting a cui ha partecipato. L'abbiamo intervistata per cercare di addentrarci nel suo mondo e scoprire la persona che c'è alle spalle del personaggio pubblico."Sì, sicuramente partecipare a Miss Italia dà tantissime emozioni ed anche completamente diverse tra di loro. Personalmente, da parte mia c'è tanta gioia, tanta determinazione, però anche tanta paura e insicurezza, perché comunque è inevitabile fare un confronto con le altre ragazze e magari, non sentirsi all'altezza. È il secondo anno che partecipo e ho scelto di guardare sempre a me stessa, di apprezzare ciò che sono e di dare il massimo che posso. Voglio arrivare alla fine giornata con la consapevolezza di aver dato il massimo. Se poi non ce l'ho fatta, pazienza. Però io devo essere consapevole di aver dato tutta me stessa"."Beh, sicuramente c'è tanta tensione. Il pensiero di portare in alto il nome di Barletta mi fa davvero molto onore, perché è una bellissima città e sarebbe bello portarla ancora più in alto. E se nel mio piccolo posso farlo, ne sono davvero onorata, questo è poco ma sicuro"."Devo essere sincera, non avrei mai immaginato di fare la modella, o comunque di intraprendere questo percorso, perché sin da piccola ho sempre avuto poca autostima, ho sempre creduto poco in me stessa e mi reputavo sempre meno degli altri. Poi ho iniziato un percorso su di me che mi ha aiutato a capire che non era così, che nelle cose dovevo semplicemente buttarmi e fare quello che amavo fare. Sin da piccola guardavo le modelle sulle riviste e ammiravo con quanta sicurezza loro posassero. E mi dicevo: "Voglio farlo anche io". Da lì poi ho cominciato ed è andato tutto bene: ho fatto parecchi shooting, ho iniziato a fare concorsi fino a partecipare a Miss Italia e ho capito che è una cosa che amo fare, perché così riesco ad esprimermi nel miglior modo possibile"."Io sono diplomata in estetica mi sono specializzata come lashmaker. Attualmente lavoro in un centro estetico qui a Barletta e devo dire che amo il mio lavoro. La cosa più bella è vedere il sorriso delle clienti dopo un trattamento ed essere consapevole che nel mio piccolo sono riuscita a far sentire meglio una donna. Davvero, noi donne ci facciamo tantissimi complessi sul nostro aspetto, io in primis non sono da meno. Ma essere consapevole del fatto che sono riuscita ad aiutare una persona a sentirsi più bella è davvero gratificante. Molto gratificante. Per quanto riguarda il futuro, non so darti una risposta ben precisa. So solo che voglio vivermi il "qui e ora", vivermi ogni singolo istante di ogni giornata, ogni singola emozione e ogni singola opportunità che mi capita. Per il futuro non posso prevedere nulla, ma la cosa che posso fare è vivermi il presente, perché spesso ci dimentichiamo di vivere il presente per pensare troppo al futuro. A chi diventeremo, a chi saremo, quanto guadagneremo. Io so solo che voglio far sentire la mia voce e spero che, anche grazie a Miss Italia, riesca a farlo perché uno dei pochi concorsi, forse è l'unico concorso in cui ognuna di noi esprime ciò che è. Quindi, spero di riuscì a a far sentire la mia voce perché ho tanto da dire".