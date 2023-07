Una Miss di Barletta: Vanessa Di Lernia è Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2023

La Puglia ha la sua prima prefinalista nazionale di Miss Italia 2023. Sabato 1 luglio in piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari, si è tenuta la prima finale regionale del famoso concorso di bellezza, organizzato dalla Carmen Martorana Eventi esclusivista per Puglia e Basilicata.Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2023 è stata Vanessa Di Lernia, giovane mamma di 22 anni di Barletta, cassiera e responsabile dei dipendenti in una attività di ristorazione.La giovane è stata premiata dal sindaco di Sammichele di Bari Lorenzo Netti, che ha fortemente voluto l'evento nel suo paese, e dalla presidente di giuria Mariangela Stufano, Miss Italia Puglia 2000.