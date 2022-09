La barlettana Elisabetta Lelario eletta Miss Social Puglia

23 anni, capelli ricci e biondi e una spiccata passione per teatro e canto, dopo aver superato i precedenti step la giovane barlettanaè stata eletta Miss Social Puglia in occasione dell'evento conclusivo di Miss Italia Puglia, nella finalissima che si è svolta domenica scorsa a Giovinazzo.Laureanda in Lingue e Culture per il Turismo e la Mediazione Internazionale presso l'Università degli studi Aldo Moro di Bari, coltiva diverse passioni tra cui il canto e il teatro, ma è con il suo impegno sui social che ha conquistato la giuria: con il video realizzato per il progetto "Miss Italia Racconta l'Italia" nel formato reel per Instagram, Elisabetta ha presentato i luoghi più simbolici di Barletta «Sono stata eletta Miss Social Puglia direttamente da una commissione nazionale che ha valutato il mio video per "Miss Italia Racconta l'Italia", progetto con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico culturale italiano, raccontando delle bellezze della mia Barletta - scrive la giovane miss - La proclamazione è avvenuta domenica 11 settembre a Giovinazzo, in occasione della finalissima di Miss Puglia, titolo vinto da Isabella Lapenna.Grazie a questa fascia avrò accesso alle prefinali nazionali che si terranno dal 16 settembre a Fano, nelle Marche. Mi auguro tanto di arrivare in finalissima poiché mi piacerebbe tanto lavorare nel mondo dello spettacolo e coronerei un sogno, non solo il mio, ma anche quello del mio papà che ho perso da bambina e sicuramente sarebbe fiero della donna che sono».