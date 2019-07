Caracciolo: «Ventuno milioni a sostegno dello sport pugliese»

"Un investimento importante, raddoppiato rispetto a quello dello scorso anno ed a sostegno dello sport pugliese in tutte le sue peculiarità". Ad annunciare lo stanziamento di una cifra pari a 20.800.000 euro a favore dello sport pugliese è il presidente della II commissione "Affari Generali" Filippo Caracciolo."Il programma operativo sport 2019 - spiega Caracciolo- è un atto importante da parte della Regione, arriva dopo un lungo confronto con le componenti dello sport regionale e si sviluppa in diverse direzioni: dalla promozione dell'attività fisica e sportiva come strumento di salvaguardia della salute e dell'integrazione fino ad arrivare all'organizzazione delle grandi manifestazioni, allo sviluppo degli impianti sportivi ed al consolidamento dell'osservatorio del sistema sportivo regionale"."Entrando nel merito della destinazione delle cifre investite- prosegue il presidente della II Commissione- 4.800.000 di euro sono destinati a progetti strategici, all'acquisto di attrezzature ed alla promozione del turismo sportivo. I restanti 16 milioni, da suddividere equamente tra Comuni ed Enti Privati (associazioni dilettantistiche, parrocchie, associazioni di volontariato) saranno utilizzabili per la realizzazione ex novo di impianti o per la riqualificazione di strutture già esistenti e bisognose di adeguamenti funzionali"."Le domande per l'accesso ai contributi - conclude Caracciolo- dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo bandosportxtutti@pec.rupar.puglia.it. entro il 30 settembre 2019. Invitiamo enti pubblici e privati a cogliere un'occasione importante per lo sviluppo dello sport pugliese in tutte le sue componenti".