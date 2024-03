Consiglio regionale Aqp, Caracciolo: “Orgogliosi di aver scritto una pagina di storia importante per la Puglia e i pugliesi tutelando il bene più prezioso”

"Quella scritta ieri dal consiglio regionale è una pagina di storia importante per la Puglia e i pugliesi. L'acqua è il bene più prezioso che abbiamo ed appartiene alla comunità". Così il presidente del gruppo Pd Filippo Caracciolo dopo l'ok alla legge che disciplina la gestione del Servizio idrico integrato."Grazie a questa legge – spiega Caracciolo – vengono creati i presupposti necessari affinchè il servizio idrico pugliese resti nelle mani dell'Acquedotto anche dopo il 2025. In seguito al provvedimento approvato, infatti, i Comuni potranno acquisire quote di capitale della società Acquedotto pugliese. Oggi è nata la S.p.a. della Regione Puglia e dei comuni pugliesi, con una partecipazione rispettiva dell'80% e del 20%, sulla base di circa 11,3 miliardi di euro di valore delle opere"."La storia della nostra Regione – conclude il presidente del gruppo Pd – è caratterizzata dalla gestione pubblica di un bene prezioso come l'acqua ed il consiglio ratificando questa legge ha garantito la possibilità di proseguire il nostro percorso secolare".