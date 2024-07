Erosione costiera Barletta, Caracciolo: «Ok al progetto esecutivo per i lavori di ripascimento»

"La commissione tecnica per le valutazioni ambientali della Regione Puglia ha dato parere positivo al progetto esecutivo dei lavori del secondo stralcio della riqualificazione di un ampio tratto della costa di Barletta che sarà quindi interessata da interventi di ripascimento. Tale opera, dal costo di 1,5 milioni di euro, è la terza che il comune di Barletta potrà eseguire grazie ai 7,5 milioni ricevuti nell'ambito del finanziamento di 15 milioni di per la riqualificazione costiera della Bat ottenuti grazie all'accordo di programma tra ministero dell'Ambiente e Regione Puglia". Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo."Dopo il primo intervento di difesa della costa - afferma Caracciolo - eseguito tra il 2015 e il 2017 e consistente nella posa di massi naturali lungo un tratto della litoranea di Ponente, si procederà ora al ripascimento, ovvero la riaccumulazione di sabbia negli arenili"."Tale ripascimento - spiega il consigliere regionale - interesserà un area di 4 ettari, sarà emerso e sommerso e sarà eseguito mediante il ricorso a sedimenti compatibili provenienti da cava, in corrispondenza delle "celle" venutesi a formare al termine lavori di 1° stralcio, a seguito della realizzazione dei pennelli trasversali lateralmente e della barriera soffolta superiormente"."Gli interventi - prosegue Caracciolo - rispetteranno totalmente l'ecosistema del litorale con l'utilizzo di sabbia compatibile a quella esistente e con la tutela delle specie presenti (in particolar modo il fratino, ma non solo)"."Quest'opera, unitamente agli interventi di AQP di risanamento degli scarichi e a quelli di riqualificazione del Canale H, si inerisce nel contesto di tutela e valorizzazione ambientale della Litoranea di Ponente a Barletta. Con il miglioramento della qualità delle acque e con una maggiore tutela paesaggistica e dell'intero ecosistema, la Litoranea di Ponente si candida a diventare punto di riferimento del turismo balneare della città di Barletta".