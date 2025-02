Voucher per le attività sportive dei minori, Caracciolo: «Proposta di legge approvata all'unanimità, garantito il diritto allo sport per tutti»

"La proposta di legge che istituisce l'erogazione di voucher per le attività sportive dei minori appartenenti a famiglie con reddito medio-basso è stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale. La Regione Puglia garantisce il diritto allo sport per tutti". Così il consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, firmatario della Pdl insieme al collega Enzo Di Gregorio."Dopo l'approvazione in commissione della scorsa settimana, su mia iniziativa, la proposta di legge è arrivata rapidamente in consiglio ricevendone la ratifica all'unanimità. Ringrazio il presidente della commissione Affari Generali e proponente della Pdl Enzo Di Gregorio per il grande lavoro svolto. La Regione Puglia stanzia 400mila euro per promuovere misure di agevolazione che permetteranno alle famiglie con reddito medio-basso di sostenere le spese utili a far partecipare i propri figli a corsi, attività e campionati organizzati da associazioni, società sportive dilettantistiche o gruppi sportivi delle forze dell'ordine, delle forze armate, dei vigili del fuoco e della polizia municipale che siano affiliati a federazioni o enti che abbiano riconoscimento di Coni o Cip"."I soggetti che potranno beneficiare del finanziamento - prosegue il consigliere regionale - sono i minori compresi tra i 6 e i 18 anni residenti in Puglia, appartenenti a nucleo familiare con massimo tre figli con ISEE non superiore a 17mila euro e a nucleo familiare con quattro o più figili con ISEE non superiore a 28mila euro. I voucher saranno assegnati tramite avviso pubblico, l'importo per ogni beneficiario sarà di massimo 400 euro"."Il diritto allo sport - conclude Caracciolo - va tutelato e promosso in particolar modo per i minori che ne beneficiano per una crescita sana dal punto di vista fisico, psicologico e sociale".