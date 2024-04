Lavori Ciappetta-Camaggi, Caracciolo: «Consegna entro fine maggio, siamo a un passo dal traguardo»

I lavori per la riduzione del rischio idrogeologico sul canale Ciappetta-Camaggi nel tratto di Barletta sono a un passo dalla conclusione. A partire da fine maggio la strada che collega la città della Disfida ad Andria sarà nuovamente fruibile senza intoppi. Questa mattina sopralluogo sul cantiere del presidente del gruppo Pd in Regione Puglia Filippo Caracciolo che ha evidenziato il ruolo di coordinamento svolto dalla Regione nell'ambito di lavori curati da Anas per un importo di 6 milioni di euro.«Finalmente stiamo per vedere la luce con il compimento di un'opera strategica per il territorio. Il rischio idrogeologico del canale - ha affermato Caracciolo - ha causato non pochi danni in passato a questo pezzo di territorio, ma ora questo problema sarà superato. Dopo le prove di carico, la pavimentazione, le barriere e la segnaletica verticale e orizzontale si passerà al collaudo statico di un'opera che verrà finalmente consegnata al territorio dopo tanti anni (9 ndr) di attesa dovuti alla complessità di un progetto che ha dovuto scontare tantissimi passaggi burocratici». Entrando nel dettaglio il presidente del gruppo Pd ha spiegato che si è provveduto «ad allargare il canale da 8 a 24 metri e ad innalzare il ponte di 3 metri. Così si riduce il rischio idrogeologico e si consegna al territorio un'opera strategica. A fine maggio, finalmente i cittadini ne potranno fruire».