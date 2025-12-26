“Capodanni di Puglia”: gli appuntamenti in tutti i Comuni Capoluogo

BARI:

27 e 31 dicembre 2025 (ore 11:00-15:00)

3, 4 e 6 gennaio 2026 (ore 18:00-22:00)

Performance live di gruppi musicali

FOGGIA:

30.12.2025 - Piazza Cavour Coez e DJ set con diretta televisiva a cura di Tele Norba – (Aspettando Insieme il 2026)

31.12.2025 – Piazza Cavour DJ, speaker di Radio Norba e R101, l'Orchestra italiana di Renzo Arbore con la partecipazione di Francesca Schiavo, Corona live show (conduzione di Alina Liccione). (Insieme nel 2026)

ANDRIA:

22 dicembrechiostro san francesco - ACCADEMIA FEDERICIANA

24 dicembre itinerante – BIRBANT BAND

via Regina Margherita - SPETTACOLI PER BAMBINI ARTERIATEATRO

via Spaventa - SOTTOSUONO

viale Crispi - RETE SELENE

26 dicembre esterno Chiesa Immacolata - INSOLITA BAND

BARLETTA:

31.12.2025 - ore 22.00 - Teatro Curci Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno in scena con lo spettacolo "Dove Eravamo Rimasti", uno show tra sketch, musica e improvvisazione

05.01.2026 – ore 20.30 - Largo Ariosto Nostalgia 90, La Disco in Piazza

TRANI:

Martedì 30 dicembre 2025 - Ore 20:00 "Aspettando Capodanno" - Evento spettacolo inaugurale con animazione musicale e intrattenimento dal vivo.

Mercoledì 31 dicembre 2025 - "Capodanni di Puglia" Grande concerto di Edoardo Bennato con animazione in diretta regionale di Radio Selene, countdown di mezzanotte e festeggiamenti.

Giovedì 1° gennaio 2026 –

Ore 11:00 Capodanno in Musica – Gran Concerto di Capodanno con l'Orchestra Sinfonica di Altamura

Ore 18:30 - Evento spettacolo "Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol" con Gianmarco Carroccia

TARANTO:

BRINDISI:

27 dicembre ore 19.00 Orchestra Barocca "La Confraternita de' Musici" PER LA NOTTE DI NATALE. I CONCERTI - musiche di Vivaldi, Bach, Corelli - Nuovo Teatro Verdi

29 dicembre ore 19.00 The Soul Sisters Concerto - Il mondo delle dive Soul e Jazz - Incrocio dei corsi

31 dicembre 2025 | ore 23.30-02.30 NOTTE DI CAPODANNO IN PIAZZA CON CICCIO RICCIO Dj, speaker, vocalist, corpo di ballo - Largo Gianni D'Errico (antistante Nuovo Teatro Verdi)

1 gennaio ore 18.00 Diego Trivellini - CAPODANNO A VIENNA brani eseguiti con la fisarmonicorchestra - Nuovo Teatro Verdi

LECCE:

30 dicembre: POP OUT FESTIVAL. Concerto in Piazza S. Oronzo

31 dicembre: Crifiu in concerto – Community Tour + Roy Paci E Aretuska. Concerto di San Silvestro in Piazza Sant'Oronzo

1° gennaio: Rossana Casale con Chorus Jazz Studio Orchestra. Teatro Apollo

6 gennaio: La Befana vola su Lecce. Piazza S.Oronzo

È tutto pronto per i "Capodanni di Puglia" così da brindare al 2026 insieme, nelle piazze e nei teatri di ogni capoluogo della Regione con iniziative a cura dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni, nell'ambito degli accordi pubblici per la promozione del brand Puglia.La Puglia è diventata una destinazione sempre più richiesta per le vacanze invernali con la sua offerta di musica, spettacoli, eventi, degustazioni tipiche, mercatini e la bellezza dei borghi antichi e del mare, con la complicità del meteo mite tutto l'anno."Anche quest'anno abbiamo dato il nostro sostegno alle città della Puglia che dedicano attenzione sia ai turisti sia a tutti i cittadini che festeggeranno il Capodanno in piazza – ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia -. Sono state presentate delle bellissime iniziative che la Regione è sempre propensa a sostenere perché consentono ai Comuni di contribuire al successo della Puglia. Le città pugliesi sono piene di turisti anche in questa stagione, abbiamo battuto ogni record anche quest'anno, ma i numeri per noi non sono importanti.Ciò che conta è che la gente continui a voler bene alla Puglia e che ci veda come punto di riferimento per trascorrere qualche settimana da pugliesi. Siamo un popolo di grande umanità e questi eventi aiutano ad attirare persone anche dalle altre regioni italiane"."La Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ha condotto il procedimento amministrativo per la trasmissione in diretta televisiva nazionale del Capodanno di Bari in partnership con la rete ammiraglia del gruppo Mediaset, che ha garantito un cast artistico di livello nazionale – ha detto Rocco De Franchi, responsabile Comunicazione Istituzionale -. Siamo sicuri che questi artisti verranno apprezzati non solo dalla comunità pugliese ma anche di tutti i turisti che parteciperanno all'evento di Capodanno in Piazza Prefettura a Bari e, soprattutto, da tutti gli italiani che attenderanno lo scoccare della mezzanotte del 2026 ammirando la bellezza del lungomare della città di Bari e apprezzeranno l'accoglienza di tutta la Puglia"."C'è una Puglia che continua ad attrarre, che continua ad essere volano non solo culturale ma anche economico – ha dichiarato Vito Antonacci, direttore Dipartimento Turismo Regione Puglia - . Ogni evento sviluppa non solo un momento di socialità ma di comunità, di aggregazione e anche, anzi, soprattutto di sviluppo economico. Continuiamo a sviluppare la strategia con la convinzione che cultura, arte ed investimenti in eventi siano un pezzo dell'economia del territorio"."Con i 'Capodanni di Puglia' ci saranno eventi dal 24 dicembre al 6 gennaio in tutta la regione. Puglia 3x6x5 e cioè il turismo tutto l'anno era il nostro slogan, che stiamo attuando – ha evidenziato Luca Scandale, commissario dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione - . La destagionalizzazione quest'anno è già avvenuta perché ad aprile abbiamo superato il milione di presenze ed anche a novembre. Quello che stiamo realizzando con i Comuni per il Capodanno porta a proporre la Puglia in inverno, sappiamo che è difficile ma si può fare"."Il Capodanno in musica di Mediaset, in diretta da Bari, sarà una festa di piazza per tutti, capace di accogliere generazioni e gusti diversi. Una vetrina nazionale – ha dichiarato Vito Leccese, sindaco di Bari - che porterà la bellezza della nostra città nelle case di migliaia di italiani, raccontando il senso di comunità e di quello stare insieme che è l'anima più autentica della nostra città. Il cartellone del Natale a Bari prosegue fino al 6 gennaio con tanti eventi che arricchiscono un brand sempre più attrattivo grazie alla collaborazione con Regione Puglia, Pugliapromozione e Puglia Culture e grazie all'impegno di diversi Comuni del nostro territorio metropolitano. Vogliamo lavorare per offrire ogni anno di più a chi la città la vive ogni giorno e a chi sceglie di vederla anche in stagioni diverse dall'estate, perché Bari, come tutte le città sul mare, è meravigliosa anche d'inverno e vogliamo che tutti abbiano l'occasione di scoprirlo"."Capodanni di Puglia rappresenta una visione strategica della Regione Puglia – ha detto Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia - che guarda alla cultura come leva di coesione, attrattività e sviluppo, capace di proiettare i territori su una dimensione nazionale. Foggia è orgogliosa di far parte di questo percorso e di ospitare, quest'anno, due appuntamenti di grande rilievo che rafforzano il ruolo della città nel panorama regionale e italiano. La scelta di articolare l'evento su due date, il 30 e il 31 dicembre, con artisti e linguaggi diversi, testimonia la volontà di costruire un'offerta culturale ampia, inclusiva e capace di intercettare pubblici differenti. Ringrazio la Regione Puglia e Pugliapromozione per aver supportato ancora una volta la nostra città, rendendola protagonista di un progetto che punta a rendere il Capodanno pugliese un appuntamento riconoscibile e competitivo a livello nazionale, valorizzando le città e rafforzando il senso di appartenenza delle comunità"."La doppia data del Capodanno a Foggia è una scelta artistica e culturale precisa, pensata per parlare a pubblici diversi e per trasformare questo giorno speciale in un'esperienza diffusa e partecipata – ha spiegato Alice Amatore, assessore comunale alla Cultura di Foggia -. Il 30 dicembre con Coez intercettiamo un pubblico più giovane e contemporaneo, mentre il 31 dicembre con l'Orchestra Italiana e il dj set di Radio 101 costruiamo una serata capace di unire generazioni diverse, tra musica popolare, grandi classici e intrattenimento. È un'offerta che guarda non solo alla città ma all'intera provincia, con l'obiettivo di attrarre persone, creare occasioni di socialità e generare ricadute economiche positive per il tessuto commerciale, turistico e culturale. Questo progetto nasce e cresce nel dialogo costante con la Regione Puglia e Pugliapromozione, costruendo un percorso, ideato intorno al brand Capodanni di Puglia, che renda quello del 31 dicembre a Foggia un evento riconoscibile, capace di produrre valore aggiunto per l'intero territorio"."Abbiamo ideato un ricco programma di iniziative natalizie, inaugurato il 6 dicembre con la tradizionale Fanova, che accompagnerà la nostra città fino al 6 gennaio – ha detto Cosimo Damiano Cannito, sindaco di Barletta - . Tra gli appuntamenti più attesi, spicca il consueto Capodanno al Teatro Curci, dove saluteremo l'arrivo del nuovo anno insieme al celebre duo Solenghi-Lopez.Parallelamente abbiamo voluto riservare un'attenzione particolare a tutto il territorio cittadino, con un occhio di riguardo per le periferie, affinché le festività rappresentino un autentico momento di condivisione per tutti. In quest'ottica si inserisce il grande concerto-spettacolo previsto per il 5 gennaio in largo Ariosto, pensato come un'occasione per portare musica, partecipazione e bellezza anche al di fuori del centro storico"."Numerose saranno le iniziative musicali e gli eventi organizzati per permettere ai cittadini barlettani, così come ai tanti amici provenienti dalle città vicine, di sentirsi parte di una comunità viva, accogliente, solidale e inclusiva – ha evidenziato Oronzo Cilli, assessore a Innovazione, Cultura e Turismo - Con questo spirito, Barletta si propone di essere uno dei protagonisti più significativi della grande festa natalizia della Puglia"."Anche quest'anno Andria rientra a pieno titolo nel circuito dei Capodanni di Puglia, confermando una strategia chiara di valorizzazione turistica e culturale della nostra città. Il programma di Capodanno si inserisce all'interno di un più ampio calendario che conta oltre 120 eventi, già programmati e calendarizzati dall'Amministrazione comunale con Le Radici del Natale, frutto di una scelta politica precisa basata sulla collaborazione e sulla compartecipazione tra pubblico e privato – ha fatto notare Cesareo Troia, Assessore alle Radici e Vicesindaco del Comune di Andria - . Dal 22 dicembre al 6 gennaio abbiamo costruito un cartellone ricco e diversificato, pensato per tutte le fasce d'età e per rispondere a esigenze differenti, animando numerosi luoghi della città con musica dal vivo, danza, canti, giocoleria e momenti di intrattenimento capaci di coinvolgere cittadini e visitatori. Tutto questo è stato possibile anche grazie ai finanziamenti regionali, che ci hanno consentito di ampliare la proposta e di investire concretamente su un'idea di turismo destagionalizzato, rendendo Andria attrattiva e viva anche oltre i periodi tradizionalmente legati ai flussi turistici"."Trani conferma il suo ruolo centrale nelle politiche culturali e turistiche della Regione Puglia, contribuendo in modo concreto alla costruzione di un'offerta di qualità e diffusa sul territorio – ha dichiarato Amedeo Bottaro, sindaco di Trani - . La partecipazione a Capodanni di Puglia testimonia una visione che intreccia cultura, musica e promozione turistica. Il 31 sera accoglieremo il pubblico dalle 22 con l'animazione di Radio Selene e Edoardo Bennato, grande innovatore della canzone d'autore italiana. Giovedì primo gennaio, oltre ad ospitare la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, offriremo un doppio appuntamento musicale: la mattina il concerto di Capodanno con l'Orchestra Saverio Mercadante di Altamura; nel pomeriggio un omaggio a Battisti-Mogol con le Emozioni di Gianmarco Carroccia in concerto. Trani, destinazione viva tutto l'anno, continua così a essere laboratorio e riferimento per le strategie culturali regionali"."Ringraziamo la Regione Puglia che ha scelto di sostenere le iniziative per festeggiare con i cittadini pugliesi e tarantini l'inizio dell'anno, che per Taranto sarà straordinario perché ricco di eventi importanti. Le nostre attività si svolgeranno in due momenti: la sera di Capodanno con un importante spettacolo acrobatico e sabato 3 gennaio con una festa per famiglie e bambini", ha detto Mattia Giorno, vicesindaco di Taranto."Il programma di Capodanno della città di Brindisi afferma un principio che, come Amministrazione, sentiamo centrale: il passaggio tra un anno e l'altro è un tempo civile, capace di tenere insieme linguaggi e pubblici differenti – ha spiegato Giuliana Tedesco, vicesindaco di Brindisi -. Il barocco al Nuovo Teatro Verdi, il soul e il jazz che abitano lo spazio urbano, la piazza della notte di Capodanno e il concerto del primo gennaio scandiscono un attraversamento che tiene insieme tempi, luoghi e ascolti. Brindisi vive questo passaggio protesa verso il futuro, come lo è verso il mare, e il dialogo con l'orizzonte regionale valorizza i caratteri che la distinguono e la rendono unica. La speranza è una disciplina: questo Capodanno scegliamo di attraversarlo con questo spirito"."Il senso di questo programma sta nell'idea di attraversamento: attraversamento dei generi musicali, dei luoghi, dei tempi simbolici che segnano la fine e l'inizio di un anno. Ogni scelta risponde a un principio preciso di programmazione – ha fatto notare Carmelo Grassi, direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi -. Vogliamo mettere in relazione eccellenza artistica e dimensione popolare, ascolto e condivisione, rito e spettacolo. In questo senso il Teatro si offre come uno dei nodi di una rete culturale che dialoga con la città e con la strategia regionale di 'Capodanni di Puglia' contribuendo a costruire un racconto unitario, riconoscibile e aperto"."La forza del progetto di LECCÈFESTA - CAPODANNO IN PIAZZA è racchiuso, già prima del Natale e del Capodanno, in azioni come il San Cataldo Xmas Village, il mercatino natalizio fino al 6 gennaio, il presepe di Comunità, il concerto di San Silvestro, fra gli altri spettacoli quello di Antonio Amato Ensemble storica voce della Notte della Taranta e del gruppo musicale pop rap Gemelli Diversi, e poi il concerto di Capodanno con l'Orchestra sinfonica di Lecce e del Salento, o e molto altro con la celebrazione dell'arrivo della Befana. La promozione avverrà attraverso i canali istituzionali e social del Comune di Lecce", ha detto il sindaco Adriana Poli Bortone. "Quest'anno inauguriamo una nuova formula – ha aggiunto Giancarlo Capoccia, assessore al Turismo del Comune di Lecce - che tiene insieme la città con la parte che si affaccia sul mare, perché vogliamo sottolineare che Lecce non è una città esclusivamente barocca e che può essere attrattiva anche nella sua parte esposta al mare. Ringraziamo la Regione e Pugliapromozione per il lavoro fatto insieme, perché quando si lavora in squadra si ottengono i risultati e si fa un percorso di crescita complessiva per il territorio.Dal 24 dicembre al 6 gennaio:27 dicembre piazza Marconi - PAIPERS28 dicembre piazza Marconi - INSOLITO POP QUARTET29 dicembre piazza Marconi - PATTY LOMUSCIO Christmas in Jazz30 dicembre piazza Marconi - AMELIA MILELLA A NATALE è SEMPRE GOSPEL31 dicembrechapiteaux Piazza Catuma – PROGETTO ORCHESTRAchapiteaux Piazza Catuma – OLIVEOIL JAZZ BAND – HAPPY NEW SWING01 gennaio piazza Marconi - GRAN CONECERTO DI CAPODANNO02 gennaiompiazza Marconi - PETROSILLO / GOSPEL03 gennaio piazza Marconi - IN EXTREMIS04 gennaiopiazza Marconi - SAVIO VURCHIO - ASINCRONOchiesa San Nicola - CANDLE LIGHT: QUARTETTO D'ARCHI - COLONNE SONORE05 gennaio piazza Marconi - KELLY JOYCE06 gennaiopiazza Marconi - CONCERTO MATTEO BORGHIpiazza Marconi - FESTA DELLA BEFANASera del 31 dicembre con un evento collettivo pensato per accogliere la fine dell'anno con pura gioia, allegria e assoluta spensieratezza.1° gennaio: un indimenticabile e travolgente spettacolo di risonanza internazionale illuminerà il borgo!Una combinazione mozzafiato di acrobazie aeree, coreografie di danza dinamiche, musica pulsante ed effetti speciali di ultima generazione, capaci di affascinare un pubblico globale grazie alla loro incredibile creatività.