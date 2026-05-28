Mastro e Jensen
Mastro e Jensen
Attualità

Autorità portuale: Mastro riceve a Bari la Commissaria europea Jensen

Il presidente : "Adriatico meridionale si trasforma da periferia geografica a piattaforma strategica"

Barletta - giovedì 28 maggio 2026
Una giornata di confronto strategico sul futuro della portualità e dei collegamenti europei quella vissuta ieri, 27 maggio.
Stamattina, nostro presidente Francesco Mastro ha incontrato la Commissaria europea del Corridoio Baltico-Adriatico, Anne E. Jensen, protagonista di una visita istituzionale dedicata ai temi dello sviluppo dei corridoi TEN-T, elemento centrale delle politiche europee per la mobilità sostenibile, l'integrazione infrastrutturale e la crescita economica dei territori.

Alla presenza del segretario generale Francesco Di Leverano, del presidente emerito Ugo Patroni Griffi e del management dell'Ente, del Comandante della Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica e della Capitaneria di Porto di Bari , ammiraglio Donato De Carolis e del vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ammiraglio Vincenzo Leone, nella sala Comitato della sede di Bari dell'AdSPMAM sono stati presentati alla Commissaria Jensen i principali progetti infrastrutturali, i cantieri già avviati e le opere programmate nei sei porti del nostro sistema.

Un confronto operativo durante il quale la Commissaria Jensen ha illustrato le prospettive di sviluppo del Corridoio Baltico-Adriatico, le priorità strategiche dell'Unione Europea e le opportunità di cooperazione e finanziamento per i territori coinvolti nella rete infrastrutturale europea. L'incontro ha rappresentato un momento operativo particolarmente significativo per fare il punto sullo stato di avanzamento dei principali progetti europei e sul ruolo sempre più centrale che i porti del sistema dell'Adriatico meridionale possono svolgere nei collegamenti tra Adriatico, Mediterraneo ed Europa continentale.

Successivamente, la delegazione europea ha visitato il porto di Bari a bordo di una motovedetta messa a disposizione dalla Guardia Costiera. Una visita fortemente voluta dai coordinatori europei del corridoio TEN-T, interessati ad approfondire da vicino le peculiarità dello scalo barese, i suoi punti di forza e le sue potenzialità strategiche all'interno delle nuove direttrici logistiche europee.

"La presenza a Bari della Commissaria Anne E. Jensen assume un valore particolarmente rilevante in una fase storica in cui il Mezzogiorno e il sistema portuale dell'Adriatico meridionale stanno progressivamente trasformandosi da periferia geografica a piattaforma strategica al centro delle nuove rotte commerciali, energetiche e infrastrutturali europee e mediterranee - commenta il presidente Mastro -. In tale contesto, il Corridoio Baltico-Adriatico rappresenta uno degli assi strategici della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T): un'infrastruttura fondamentale per rafforzare la coesione tra gli Stati membri, favorire il trasporto di merci e passeggeri e costruire una rete moderna, sostenibile, integrata e multimodale".

Nel pomeriggio, la giornata è proseguita con una conferenza stampa e un incontro istituzionale presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, ulteriore occasione di confronto con istituzioni, stakeholder e operatori del settore sulle grandi sfide della logistica europea e sul ruolo che la Puglia sta assumendo nella nuova geografia dei traffici internazionali.
  • Autorità sistema portuale Adriatico Meridionale
Altri contenuti a tema
Autorità Portuale, lascia il segretario generale. A lui donata una targa Autorità Portuale, lascia il segretario generale. A lui donata una targa Presente alla cerimonia anche Ugo Patroni Griffi
Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile Autorità Portuale, Mastro ospite dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile Il suo commento: «Mi preme portare la nostra portualità ai vertici internazionali»
Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi Il nuovo presidente: "Opererò nel solco di quanto già costruito da Ugo Patroni Griffi"
3 Cancello al braccio di Levante, il consigliere Gorgoglione: «Non accettiamo decisioni unilaterali» Politica Cancello al braccio di Levante, il consigliere Gorgoglione: «Non accettiamo decisioni unilaterali» Intanto sui social anche i giovani cittadini si oppongono alla chiusura
Autorità portuale, passaggio di consegne tra l'ammiraglio Leone e Mastro Autorità portuale, passaggio di consegne tra l'ammiraglio Leone e Mastro Formalizzato il cambio al vertice dell'ente
Salvini nomina Mastro Commissario Autorità portuale Adriatico Meridionale Salvini nomina Mastro Commissario Autorità portuale Adriatico Meridionale Il decreto arrivato in mattinata
Autorità Portuale Adriatico Meridionale: Salvini dà l'ok per Francesco Mastro Autorità Portuale Adriatico Meridionale: Salvini dà l'ok per Francesco Mastro Firmate le lettere trasmesse alle Regioni interessate
Autorità Sistema portuale Adriatico Meridionale, c'è Mastro in pole position Autorità Sistema portuale Adriatico Meridionale, c'è Mastro in pole position La sua sfidante è Floriana Gallucci, ex commissaria di governo per la ZES ionica
Arriva a Barletta “Ciao in 500”: raduno dedicato a Fiat 500 e motorini storici
28 maggio 2026 Arriva a Barletta “Ciao in 500”: raduno dedicato a Fiat 500 e motorini storici
Alessandra Colucci presenta “Con il cuore pieno” al “Maggio dei libri”
28 maggio 2026 Alessandra Colucci presenta “Con il cuore pieno” al “Maggio dei libri”
“Dalla Scuola al Palcoscenico”: gli alunni della Fraggianni protagonisti al Curci di Barletta
27 maggio 2026 “Dalla Scuola al Palcoscenico”: gli alunni della Fraggianni protagonisti al Curci di Barletta
Dodici atleti della “Barletta Sportiva” partecipano alla 100 km del Passatore
27 maggio 2026 Dodici atleti della “Barletta Sportiva” partecipano alla 100 km del Passatore
Il regista barlettano Arcieri brilla al Festival di Cannes
27 maggio 2026 Il regista barlettano Arcieri brilla al Festival di Cannes
Divieti di sosta e transito nelle giornate del 28 maggio, 31 maggio e 2 giugno a Barletta
27 maggio 2026 Divieti di sosta e transito nelle giornate del 28 maggio, 31 maggio e 2 giugno a Barletta
Iscrizione Barletta in C, Dibenedetto: «Campagna d’odio nei miei confronti, incontreremo Romano»
27 maggio 2026 Iscrizione Barletta in C, Dibenedetto: «Campagna d’odio nei miei confronti, incontreremo Romano»
Serjani, il maestro di padel Barletta fa la storia a Tirana: batte il numero 29 del mondo e vola negli ottavi del FIP Platinum Albania
27 maggio 2026 Serjani, il maestro di padel Barletta fa la storia a Tirana: batte il numero 29 del mondo e vola negli ottavi del FIP Platinum Albania
Coalizione Civica: «Chiediamo a Bar.S.A. di rafforzare la manutenzione del verde pubblico»
27 maggio 2026 Coalizione Civica: «Chiediamo a Bar.S.A. di rafforzare la manutenzione del verde pubblico»
Barletta 1922, Romano: «Da Dibenedetto continue eccezioni strumentali, sospendo le pratiche per l’iscrizione»
26 maggio 2026 Barletta 1922, Romano: «Da Dibenedetto continue eccezioni strumentali, sospendo le pratiche per l’iscrizione»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.