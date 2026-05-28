Alessandra Colucci presenta “Con il cuore pieno” al “Maggio dei libri”

L'epilogo del "Maggio dei libri" 2026 promosso dalla Biblioteca "Loffredo" di Barletta è fissato alle ore 18 di venerdì 29 nella ex Cantina sperimentale (Palazzina Reichlin, viale Marconi) dove Alessandra Colucci, in un dialogo a più voci con Chiara Fiorella e Viviana Minervini presenterà il suo recente "Con il cuore pieno", edito da Gelsorosso. L'incontro pubblico, realizzato in collaborazione con Euro & Promos, sarà coronato da una degustazione di vini.



"Questo romanzo ambientato a Bari – sottolinea l'autrice – è il terzo e per ora conclusivo volume della serie dedicata alla dottoressa Francesca R. Pepe, giovane nutrizionista in carriera alle prese con il calcolo delle calorie e con il peso dei sentimenti. Anche in questo capitolo della vicenda della bella professionista, con toni ironici e da commedia romantica, si parla di amore, amicizia e rapporti familiari, di femminismo 2.0 e di autodeterminazione, con personaggi vecchi e nuovi che coloreranno le pagine del libro, tra colpi di scena e nuove, inattese, relazioni".



Alessandra Colucci, giornalista barese, ha lavorato per i quotidiani "Roma", "Leggo", "Nuovo Quotidiano di Puglia", "EPolis" e "La Gazzetta del Mezzogiorno", scrivendo prevalentemente di politica locale e nazionale. Si occupa anche di uffici stampa. Oltre alla trilogia della dottoressa Pepe, Colucci ha - tra l'altro - firmato racconti e pubblicazioni di costume.