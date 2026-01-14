Etra Barletta
Prima Categoria: solo un pari per l’Etra Barletta con l’Audace Cagnano

Nel girone A vincono e tentano la fuga Ideale Bari e Triggiano

Barletta - mercoledì 14 gennaio 2026 10.13
È tornata con un pareggio l'Etra Barletta dalla trasferta di Sannicandro Garganico di domenica scorsa contro l'Audace Cagnano, un risultato che al momento frena le ambizioni della squadra di Antonio Maino visti i risultati dagli altri campi che hanno visto la capolista Ideale Bari portarsi a +7 rispetto alla squadra barlettana dopo il successo esterno per 3-2 di San Giovanni Rotondo.

Detto di Audace Cagnano-Etra Barletta, la tredicesima e ultima giornata del girone di andata del girone A di Prima Categoria Puglia vede un abbozzo di fuga a due da parte della già citata Ideale Bari, e del Triggiano che segue a -2 dopo il 3-1 nello scontro diretto con il Real Olimpia Terlizzi, che tra l'altro ha visto protagonista con una doppietta il barlettano ex Etra Michele Palmitessa.

Per quel che riguarda la zona play off, quella che al momento interessa maggiormente l'Etra Barletta, è finità in parità la sfida tra Passion Sport Manfredonia e Bitetto (1-1) mentre del tutto prevedibile e scontato si è rivelato il 7-0 del Troia sul campo della fu Molfetta Sportiva.

Fermo per il primo dei due turni di riposo l'Uniti per Cerignola, la zona playout ha visto infine l'importante vittoria per 4-2 dell'Olimpia Bitonto sul Real Zapponeta
