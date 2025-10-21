Terlizzi Etra. <span>Foto Cosimo Campanella</span>
Calcio

Prima Categoria: l'Etra Barletta sbaglia troppo e il Real Olimpia Terlizzi la punisce

Al Paolo Poli di Molfetta finisce 1-0 per la capolista

Barletta - martedì 21 ottobre 2025 11.03
Un' Etra Barletta ancora una volta poco concreta e a tratti sfortunata è uscita sconfitta per 1-0 domenica scorsa dal Paolo Poli di Molfetta nel match che l'ha vista opposta alla capolista Real Olimpia Terlizzi, con un gol subito da Barile nel finale di primo tempo.

Davvero un peccato per la squadra di Antonio Maino, ancora alla ricerca del giusto amalgama tra giocatori in gran parte nuovi, e con una rosa ancora in fase di completamento e potenziamento.

Una coesione e un'intesa di squadra da trovare quanto prima, alla luce anche dei prossimi e non certo facili impegni contro Ideale Bari e Real Zapponeta,e di un campionato che si annuncia quanto mai equilibrato e, a differenza delle passate stagioni, decisamente livellato verso l'alto.

Oltre al Real Olimpia Terlizzi, a guidare la classifica a punteggio pieno dopo tre turni vi è anche la matricola Bitetto, uscita vincitrice per 1-0 dal confronto col San Giovanni Rotondo.

Alle spalle della coppia di testa c'è poi un terzetto formato da Real Zapponeta (3-1 all'Audace Cagnano), Ideale Bari (3-0 all'Uniti per Cerignola) e Passion Sport Manfredonia (4-0 all'Olimpia Bitonto).

È terminato infine in parità (1-1) il confronto tra Troia e Triggiano, con il barlettano Ruggiero Delorenzo ancora in gol per i baresi, per quello che in via ufficiale è il primo pareggio stagionale del girone A di Prima Categoria Puglia.
  • ASD Etra Barletta
