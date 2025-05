Il Trofeo Filippi di Beach Sprint sbarca per la prima volta in Puglia, a Taranto

Il Trofeo Filippi di Beach Sprint, arrivato al suo quarto anno, sbarca per la prima volta in Puglia con l'edizione 2025 arricchita dalla gara internazionale che ha affiancato la tradizionale sfida tra i circoli remieri italiani. L'evento organizzato dalla Lega Navale di Taranto ha visto la partecipazione di 300 tra i migliori atleti italiani e stranieri della specialità provenienti da 12 paesi. In un contesto così sfidante, non potevano mancare gli atleti della Lega Navale di Barletta che hanno tenuto alto l'onore dei colori sociali portando a casa 3 ori, 3 argenti e 6 bronzi.Il cospicuo bottino di allori dei ragazzi del tecnico Cosimo Cascella ha visto Maria Lanciano confermarsi dominatrice della categoria under 19 sia in singolo che in doppio nella competizione internazionale, seguita a ruota dalla giovanissima Barbara Cilli che ha vestito il bronzo in singolo sia nazionale che internazionale. Eccellente la prestazione di Azzurra Severini che conquista il terzo posto nel singolo senior pur essendo al suo primo anno nella categoria maggiore. Nella categoria universitari doppia soddisfazione per Nicola Rizzi che sale al secondo e terzo gradino del podio rispettivamente nelle specialità di doppio e singolo. Anthony Sguera e Alessio Verdi si sono resi protagonisti di ottime prove tra i singolisti senior.Non sono mancate le soddisfazioni per i master della Lega Navale di Barletta che hanno conquistato un oro con l'equipaggio composto da Rita Cappabianca, Anna Carpentiere, Roberto Rizzi, Francesco Paolo Vurro e Francesco Mazzola (timoniere), due argenti con il doppio di Elena Petrarulo e Michele Magliocca e con Mirko Messinese e Vincenzo Stella (timoniere) sul quattro misto DLF Chiusi e due bronzi con i quattro di Anna Carpentiere, Giacoma Marzano, Antonio Diterlizzi, Francesco Mazzola, Rita Cappabianca (timoniera) e di Elena Petrarulo, Tiffany Spera, Pier Luca Fontana, Michele Magliocca, Giacoma Marzano (timoniera).Ottima prova per Rey Asier che in doppio con Rita Cappabianca è rimasto di un soffio fuori dal podio. Presente sul campo di regata, il presidente della sezione Giuseppe Gammarota che ha dichiarato: "È stata dura ma ho constatato con mano l'impegno delle nostre ragazze e ragazzi per lo sport che amano e per la maglia che indossano"