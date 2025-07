Carceri sovraffollate in Italia: un problema sempre più evidente

"In ultimo, signori, io vi domando che per davvero l'articolo che riguarda il trattamento umano da fare ai condannati sia tale; e sia tale in maniera efficiente, non in maniera soltanto empirica ed astratta; perché noi conosciamo che non si può raggiungere una rieducazione del reo, se non lo si mette in una condizione in cui egli non senta ogni giorno la desolazione e l'asprezza di un sistema carcerario che in Italia deve essere modificato alle fondamenta."Sembrano scritte, oggi, queste parole invece risalgono al 28 marzo del 1947, durante i lavori dell' Assemblea Costituente dell'art.27 della Costituzione pronunciate dall'Onorevole Giuseppe Fusco del Partito liberare. La situazione delle carceri in Italia oggi è drammatica. I suicidi dall'inizio dell'anno nelle carceri sono stati 39. Abbiamo un sovraffollamento insostenibile, i penitenziari stanno diventando palestre criminali.Di questa situazione l'Adgi sez. di Trani, l'Associazione Avvocati di Bisceglie, la Camera penale di Trani parlerà nel convegno del 16 luglio, presso la Lega Navale di Barletta alle ore 18.30. Dopo i saluti del Presidente della Lega navale dott. Giuseppe Gammarota, l'Avv. Adriana Moschetti, presidente Avvocati di Bisceglie introdurrà l'argomento. Relatori avv. Noemi Cionfoli Osservatorio Regionale Antigone, dott. Piero Rossi,Garante dei diritti delle persone sottoposte a misura limitative della libertà Regione Puglia, Avv. Angelo Scuderi, Consigliere Giunta CP Trani, componente Osservatorio Carcere UCPI, dott. Federico Pilaggetti, Segretario Nazionale Sappe. Il dibattito sarà moderato dall'Avv. Anna Chiumeo presidente Adgi sez. di Trani.