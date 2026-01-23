cerignola Etra
Coppa Puglia Prima Categoria: Etra Barletta ai quarti di finale

Forti del 4-0 dell'andata, ai ragazzi di Antonio Maino basta un gol contro l'Eagles Bisceglie

Barletta - venerdì 23 gennaio 2026 11.37
Con gol di Alessandro Ilgrande, l'Etra Barletta 2008 ha superato ieri pomeriggio l'Eagles Bisceglie (Seconda Categoria) al Manzi Chiapulin, certificando una qualificazione ai quarti di finale di Coppa Puglia di Prima Categoria già messa in ghiaccio con il 4-0 della partita di andata al Di Liddo.

Oltre all'Etra Barletta, accedono ai quarti di finale di Coppa Puglia di Prima Categoria anche Triggiano, San Vito, Mottola, FC Manduria, Don Bosco Manduria, Mottola e Ruffano, oltre una tra Soleto e San Pietro Vernotico, e una tra Troia e Red Heart Sannicandro Garganico.

Nei quarti di finale l'Etra Barletta, tenuto conto dei criteri geografici che sono alla base degli accoppiamenti regionali, dovrà vedersela sicuramente con una fra Troia e Red Heart Sannicandro Garganico, con inoltre la possibilità che le due squadre vengano inserite in un triangolare con il Triggiano con sole partite di andata.
