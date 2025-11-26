Calcio e violenza: il Borgovilla denuncia l'aggressione ai danni di alcuni suoi tesserati

Il grave episodio, secondo quanto raccontato dalla dirigenza della squadra barlettana, si sarebbe verificato durante e dopo la partita con il Fulgor Molfetta

Nel turno di campionato di Terza Categoria Zona Bari, disputatosi tra sabato e domenica, per quanto riguarda la partita giocata domenica pomeriggio al Benedetto Petrone di Molfetta tra i padroni di casa della Fulgor e il Borgovilla, più che di cronaca sportiva (la partita è terminata sul 3-3), ci tocca parlare di un qualcosa ai limiti della cronaca nera.

Secondo quanto denunciato via stampa e via social dalla stessa società barlettana, durante la partita alcuni calciatori del Borgovilla sarebbero stati prima aggrediti prima con sputi e pesanti insulti (pare anche a sfondo razziale), e poi colpiti con calci e pugni tanto da dover far ricorso all'intervento dell'ambulanza per prestare le cure necessarie a uno dei calciatori barlettani coinvolti.

Per porre fine a questi deprecabili episodi di violenza che nulla hanno a che spartire con lo sport, è stato inoltre necessario l'intervento delle forze dell'ordine.