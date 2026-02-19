Calcio
Terza Categoria: altre due sconfitte per New Carpediem e Borgovilla

Rossoblu sconfitti al Manzi-Chiapulin dal Foorball Acquaviva. Netta sconfitta per i biancoverdi a Bisceglie

Barletta - giovedì 19 febbraio 2026
Altro turno di campionato negativo per Borgovilla e New Carpediem, che escono ancora una volta con una sconfitta da quella che è stata la diciassettesima giornata del campionato di Terza Categoria Puglia - zona Bari. I rossoblu sono stati sconfitti per 0-4 dal fortissimo Football Acquaviva, nell'anticipo di sabato sera disputato al Manzi Chiapulin. Borgovilla che incassa l'undicesimo ko di fila e che resta ultimo in classifica con soli 4 punti.

Sconfitta anche per la New Carpediem, che al "Di Liddo" viene battuto per 4-1 e staccato in classifica dal Bisceglie Next Gen. Di Giulio Crudele la rete per i biancoverdi barlettani, che restano al decimo posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Fulgor Molfetta, battuta per 3-2 dal Real Molfetta nel derby del "Benedetto Petrone".

Al comando del girone resta il Footballite Adelfia, vittorioso per 2-1 in trasferta nello scontro diretto con la Pugliese Bitonto.

Vittorie anche per Liberty Bari (4-1 al Warriors Bari), e per il Next Club San Paolo (4-1 al New Team Cellammare).

Parità per 2-2, infine, tra ASD Trani e Atletico Bisceglie.

Nel prossimo turno la New Carpe Diem ospiterà al Manzi Chiapulin il Real Molfetta, mentre il Borgovilla sarà atteso da un altro compito sulla carta proibitivo sul campo dell'Atletico Bisceglie.
