Terza Categoria: manita New Carpediem, ancora un ko per il Borgovilla

È stato un turno di campionato dai due volti quello delle squadre barlettane militanti nel girone zona Bari di Terza Categoria Puglia, laddove a una New Carpediem dilagante con il 5-0 rifilato alla Fulgor Molfetta, grazie alla rete di Ruggiero Saggese e alle doppiette di Michele Vino e Gianluca Crudele, fa purtroppo da contraltare un Borgovilla, che in casa del Real Molfetta (1-3) incassa la sesta sconfitta consecutiva e resta ultimo in classifica con soli quattro punti.

Resta in una tranquilla posizione di centro classifica invece la New Carpediem, settima con 15 punti a pari merito proprio con la Fulgor Molfetta.

In testa al girone zona Bari dopo dodici giornate vi è con 31 punti il Football Acquaviva, uscito vittorioso (2-0) dallo scontro diretto sul campo della Pugliese Bitonto.

Secondo a quota 29 c'è ora il Footballite Adelfia, che nel frattempo ha espugnato per 3-1 il campo dell'ASD Trani.

Vittorie infine anche per Liberty Bari (5-1 al New Team Cellammare), Atletico Bisceglie (4-0 sul campo dei Warriors Bari), e Bisceglie Next Gen (3-2 al Next Club San Paolo).