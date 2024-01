"Vette di Puglia”: il gran finale a Castel del Monte, un viaggio tra cime e cultura

La 9^ ed ultima tappa del touril viaggio che ha permesso a numerosi partecipanti di contemplare la bellezza della Puglia dall'alto, si svolgerà, grazie al patrocinio finale del comune di Andria, al maestosoL'evento "Vette di Puglia" è un'iniziativa preziosa patrocinata dal Parco dell'Alta Murgia, ideata dagli instancabiliin collaborazione con altre importanti realtà, tra cuiLa forza di questa iniziativa risiede nell'unione e nella collaborazione di queste associazioni, che hanno permesso ai partecipanti di vivere un'esperienza intensa e di avere l'opportunità unica di ammirare la Puglia da prospettive inaspettate.Oltre ad affacciarsi su panorami mozzafiato, "Vette di Puglia" ha consentito, grazie alla collaborazione con piccole realtà locali, di esplorare e conoscere i centri abitati circostanti. Un'occasione per immergersi nella cultura locale, coniugando lo sport all'esplorazione di luoghi incantevoli e tradizioni autentiche.Lo spirito di questo tour è stato intriso di valori come sport, cultura e soprattutto rispetto per la nostra terra. L'attenzione all'ambiente è stata costante, contribuendo a rendere ogni passo un gesto di amore per la natura.