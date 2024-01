12 foto Successo per "Vette di Puglia": l'associazione "Amici del Cammino Barletta" verso nuovi orizzonti

Domenica 14 gennaio si è svolta l'ultima tappa del tour "", evento ideato e organizzato dall'A.S.D.con il patrocinio del Parco Nazionale Alta Murgia e con la stretta collaborazione di GAVI Gruppo Escursioni Lucera, Senza Cemento Gruppo Nordic Walking & Trekking San Marco in Lamis, Club Amici del Trekking Bari e Gargano Nordic Walking Escursionismo e Ambiente San Nicandro Garganico.Il bilancio dell'iniziativa che fonde natura e sport è di quasi, colpite dal fascino dalla Murgia, del Castel del Monte e delle altre bellezze della Puglia. L'idea, infatti, è quella di proporre unadell'evento, che quest'anno ha totalizzatosommate tra le nove vette.A coronamento di questo successo, in occasione della festa associativa del G.A.V.I. Lucera, l'associazioneha ricevuto un importante riconoscimento proprio dedicato all'evento "Vette di Puglia". Si tratta di una targa per l'iNell'ambito delle attività dell'A.S.D. Amici del Cammino Barletta Running & Walking c'è anche "", giunta alla sua. Si tratta di un progetto a sfondo sociale che, negli anni scorsi, ha visto raccolte di giocattoli e di indumenti. Quest'anno vedrà la collaborazione con "", la cui mission è l'aiuto aL'appuntamento per la presentazione del progetto solidale è, alle ore 20:00, al lido Ginevra.