UNSIC: Nicola Signorile nella Nuova Speciale Commissione INPS dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni

Con decreto direttoriale n. 232 del 15/03/2024 l'Ispettorato d'Area Metropolitana Bari-BAT ha ricostituito la Speciale Commissione del Comitato I.N.P.S. dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni della BAT e nominato i nuovi rappresentanti sindacali.

Per determinare il grado di rappresentatività in ambito provinciale, delle figure nominate, si è tenuto conto dei seguenti requisiti:a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati;b) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.In base a tali requisiti, oltre alla COLDIRETTI e CIA, emerge l'UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, rappresentata territorialmente dal barlettano Signorile Nicola.Grazie all'ingresso dell'UNSIC, con il suo Presidente Domenico Mamone, nel CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in data 27 Aprile 2023, alla rappresentatività sul territorio, all'impegno diffuso sul territorio, anche e soprattutto alla stima ed alla fiducia che l'UNSIC ha riposto nell'eleggere Signorile Nicola come rappresentante.Il 18 Aprile 2024 si è tenuta la prima convocazione per l'insediamento della nuova speciale commissione presso la sede INPS di Andria dove COLDIRETTI, CIA e UNSIC, alla presenza del Direttore pro-tempore della sede INPS BAT, del Direttore pro-tempore Ispettorato Area Metropolitana Bari-BAT ed al Direttore pro-tempore della Ragioneria territoriale dello Stato Area Sud Adriatica Bari, oltre che alla presentazione delle nuove maestranze, provvederanno all'elezione del Presidente della nuova Commissione.