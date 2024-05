Il Castello di Barletta raccontato da Vito Bianchi in un podcast di Rai Radio 3

"Un favoloso castello sul mare sintetizza due millenni di storia della Puglia". Così Vito Bianchi, scrittore e archeologo, racconta ilnel podcast "Le meraviglie - In cammino per l'Italia" diProtagonista delle "Lezioni di Storia" nei principali teatri italiani, Vito Bianchi è autore di numerosi libri, tradotti in varie lingue. Fra i suoi titoli, "Marco Polo. Storia del mercante che capì la Cina", "Castelli sul mare", "L'Atlante Parigino. Fortificazioni del Cinquecento alle frontiere della cristianità", "Viaggio tra i misteri. Culti orientali e riti segreti lungo l'antica via Traiana".