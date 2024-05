Domani a Barletta il secondo incontro con il Comitato promotore del GAL Terre di Mare

, nella sede nautica dellain Viale C. Colombo 1, secondoorganizzato dal Comitato promotore delper la creazione di opportunità nel settore marittimo-costiero.Continua il ciclo di incontri, promossi dal Comitato promotore del costituendo GAL Terre di Mare, al fine di coinvolgere la cittadinanza di Barletta, Bisceglie, Giovinazzo, Margherita di Savoia, Molfetta e Trani nella definizione della Strategia di Sviluppo Locale da candidare al Bando della Regione Puglia.Lo scopo è creare opportunità di finanziamento adeguate alle esigenze dei territori succitati stimolando la popolazione, ed in particolare gli operatori del settore marittimo-costiero, ad esprimere le proprie esigenze e a presentare idee utili per lo sviluppo dei territori interessati.A tal fine, oltre ad incontri pubblici più allargati e focus group con il settore della pesca, sono stati altresì attivati una serie di canali di comunicazione e strumenti partecipativi in grado di favorire l'interazione costante con la comunità locale.In questi mesi, dunque, il comitato promotore del GAL Terre di Mare elaborerà una nuova Strategia di Sviluppo Locale che terrà conto dei suggerimenti pervenuti in questa fase di ascolto e intorno alla quale saranno costruiti gli interventi da attivare nei comuni costieri interessati.Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.