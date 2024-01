Il Savip risponde a Pegaso Security: «Le chiacchiere stanno a zero»

«Il modo in cui la Pegaso Security pensa di smentire i suoi lavoratori è la cartina al tornasole dei tempi che viviamo: evocare inesistenti complotti e, nel contempo, dare conferma di aver pagato gli stipendi, ancora una volta in ritardo e dopo le pubbliche sollecitazioni del SAVIP». Così il segretario nazionale del sindacato autonomo vigilanza privata Vincenzo Del Vicario.«Giochi di prestigio dialettici quelli dell'amministratore Carlo De Nigris, dietro ai quali invano si vuol celare la triste realtà: l'incapacità, in Puglia e non solo, di rispettare puntualmente gli impegni presi nei confronti dei dipendenti e di dialogare lealmente coi sindacati. Per fortuna le date di esecuzione dei bonifici alle guardie non sono opinioni e, dunque, attendiamo serenamente di chiarirci in giudizio, mentre torniamo a sollecitare le Autorità preposte a vigilare su questi fenomeni».