Regionali in Puglia, per Fitto la sfiducia arriva dal Papeete

Per poter fare previsioni sul voto primaverile pugliese bisognerà attendere il risultato delle votazioni del 26 gennaio in Emilia Romagna. Una settimana decisiva, quella in corso, per la composizione della rosa dei nomi che si contenderanno la guida della Regione con l'uscente governatore, la cui scontata vittoria alle primarie del centrosinistra non è destinata a replicarsi con altrettanta facilità alle elezioni regionali.Emiliano, infatti, dovrà fare i conti non solo con il centrodestra, ma anche con un centrosinistra disgregato in cui è sempre più prossima l'ipotesi di un, espressione di Italia Viva di Matto Renzi, Azione di Carlo Calenda e +Europa di Emma Bonino., pare, sia già stato corteggiato da Renzi.Sul versante, intanto, nessuno tra i candidati alla presidenza della Regione Puglia ha raggiunto il quorum richiesto del 50% + 1 dei voti alla turnata online dello scorso 20 gennaio. L'esito delle votazioni sulla piattaforma Rousseau, allora, è rinviato alla serata di oggi, giornata dipiù suffragati:Bisognerà attendere ancora qualche giorno, invece, per definire le scelte del centrodestra. Seaveva rinviato al voto di domenica prossima (in Emilia Romagna e in Calabria) l'ufficializzazione del candidato della coalizione, a sconvolgere le caselle già assegnate alle forze politiche sono state le dichiarazioni dell'europarlamentare, imprenditore emiliano, nonché patron del ben noto locale di Milano Marittima,Intervistato dal quotidiano Repubblica, infatti,dando come certa la vittoria della Lega in Emilia Romagna,: «Con Fitto non si vince. Con un uomo della Lega è fatta anche lì, vinciamo facile». Il leghista non si sbilancia sul nome, nonostante le indiscrezioni, sorrette dall'elezione all'Europarlamento proprio nella circoscrizione del sud, lo diano come favorito. «Il nome lo sceglie Matteo – spiega Casanova sulle colonne di Repubblica – Quel che è certo è che col mio o con un altro, battiamo Emiliano. Se si candida Fitto, invece, perdiamo». Sulla stessa linea d'onda, anche le dichiarazioni che il segretario regionale della Lega,, ha diffuso nelle scorse settimane: «La Lega rivoluzionerà la macchina amministrativa pugliese» incalzava il leghista, cogliendo l'occasione per definire "farsa" le primarie del centrosinistra.Nessuna smentita per adesso, né alcuna risposta da, di fatto provocato da Massimo Casanova, se non per l'irremovibile posizione manifestata danei giorni scorsi: «Fatevi piacere Fitto - avanzava La Russa senza giri di parole - è l'unico che può battere Emiliano». Dichiarazioni, quelle leghiste, che in ogni caso non hanno l'aria di un semplice endorsement, ma che di fatto svelano un celato, disposta a sottrarre al partito dila casella già assegnata ada Fratelli d'Italia, mettendo nuovamente in crisi l'alleanza.