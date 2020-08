Regionali 2020, in 8 corrono per la presidenza. I nomi dei candidati nella Bat

Riconquistare l'Italia. Questa lista ha presentato candidature solo nelle circoscrizioni Bari, Brindisi e Lecce. Il contrassegno sarà comunque presente sulle schede per la Bat e sarà possibile, naturalmente, il voto al candidato presidente.

Movimento sociale - Fiamma tricolore: Bruno Roberto Borgia, Raffaele Guido, Luigi De Carlo, Alma Zapparata, Maria Lucia Mazzotta.

Lega: Nicola Giorgino, Rocco Prete, Ruggiero Grimaldi, Rosanna Todisco, Francesca Dascoli. Fratelli d'Italia: Francesco Ventola, Tonia Spina, Francesco Di Feo, Mariangela Matera, Raimondo Lima. Forza Italia: Marcello Lanotte, Antonio Nespoli, Andrea Minervino, Emanuele Tomasicchio, Tonia Pagliaro. La Puglia domani: Francesco Losito, Saverio Fucci, Roberto Gargiuolo, Grazia Galiotta, Rossella Piazzolla. Udc-Nuovo Psi: Antonia Casiero, Valentina De Toma, Antonio Lattanzio, Palmitessa, Sabino Troia.

Italia Viva: Ruggiero Crudele, Gabriella Baldini, Nunzia Di Gennaro, Mario Giorgino, Danilo Dell'Aere. Futuro verde + Volt: nominativi non ancora disponibili. Scalfarotto presidente: Nunzia Cinone, Nicola Colangelo, Angela Lasorsa, Massimo Scarnera.

Partito Democratico: Filippo Caracciolo, Ruggiero Mennea, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Anna Amorosini. Italia in Comune: Antonio Nunziante, Antonio Di Gioia, Grazia De Sario, Maria Grazia Cinquepalmi, Ailin Pupo. Con: Domenico Briguglio, Marco Silvestri, Giuseppe Tupputi, Natalina Evangelista, Annamaria Piarulli. Senso civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia: Sabino Zinni, Angela Rizzi, Andrea Patruno, Maria Clinco, Margherita Binetti. Emiliano Sindaco di Puglia: Rocco Dileo, Franco Dimiccoli, Donato Elifani, Carla Mazzilli, Rosamaria Porro. Popolari con Emliano: Carlo Laurora, Nicola Di Palma, Francesco La Notte, Antonella Ferrucci, Chiara De Gennaro. Puglia solidale e verde: Domenico Santorsola, Carmine Doronzo, Milena Dell'Olio, Fabio Porreca, Brigida Quacquarelli. Partito animalista: Pasquale Di Carluccio, Anna Bozzi, Patrik Palumbo, Anna Maria Paciulli, Marco Santilli. Partito del sud: Michele Dell'Edera, Consiglia Granata. Sud indipendente: Stefania Di Palo, Ezio Spina. Democrazia Cristiana: Luigi Tramonte, Santa Cuscito. Sinistra alternativa: Giovanni Fioretto, Rosa Lattanzio, Federica Del Zio. Pensionati e invalidi: Francesco Corallo, Vita Maria Anna Iacobellis, Roberto Mele, Maria Luiso, Francesco Tangari. I liberali: Giancarlo Ragione, Angela Maria Pia Cantatore, Nicola De Leonibus, Gianluca Iannucci, Maria Cristina Romito. Partito pensiero e azione: Spartaco Raimo, Nicola Dicorato, Giuseppe Milia, Angela Raris.

Cittadini pugliesi: Mario Conca, Rossella Calcagni, Antonio Capogna, Rosa Ciliberti, Domenico Sinisi.

Movimento 5 Stelle: Grazia Di Bari, Giuseppe Acquaviva, Stefania Doronzo, Andrea Bartucci, Mariapia Sarcina. Puglia futura: Generosa Tagliente, Giuseppe Fumarola, Elettra Riccardi, Fulvio Obici, Lucia Lenoci.

Lavoro ambiente costituzione: nominativi non ancora disponibili.

Sono ben 28 le liste in campo nelle sei circoscrizioni territoriali per le elezioni regionali pugliesi in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre. Sette i pretendenti alla presidenza: l'uscentealla guida di una coalizione di centrosinistra formata da 15 contrassegni, il candidato del centrodestrasupportato da cinque liste, la pentastellata(sostenuta da due liste), il sottosegretario agli esteri in carica ed esponente della compagine lib-dem(tre liste), il consigliere regionale uscente ed ex 5 Stelle(una lista), i candidati agli estremi(a destra, una lista),(a destra, una lista),(a sinistra, una lista).di cui la maggior parte a sostegno dell'uscente governatore. Partiamo proprio da loro:(PD),(Emiliano sindaco di Puglia),(Con Emiliano),(Puglia solidale e verde),(Italia in Comune) e(Senso Civico).A sostenere il candidato presidente del centrodestra,, invece, ci sono:(Forza Italia),(Lega) e(La Puglia Domani).Per la candidata del Movimento 5 Stelle,, scenderà in campo(M5S).In sostegno della candidatura di, infine,(Italia Viva).Di seguito tutti i nomi dei candidati della Bat: