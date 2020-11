Ruggiero Mennea è ufficialmente consigliere regionale: «Grazie a tutti, nonostante tutto!»

È ufficiale!

Dedico la mia elezione al consiglio regionale della Puglia a chi mi è stato sempre vicino e mi ha sostenuto disinteressatamente. Alla mia famiglia e alle persone che mi amano incondizionatamente. A chi ha continuato a credere in me rivelandosi senza paura. A chi ha sofferto con me per raggiungere un traguardo che ha il sapore delle nostre forze pulite e dell'onestà. A chi crede ancora che nella vita, come in politica, si può vincere senza truccare la partita. A chi, come me, non si sente mai arrivato ed è pronto a ripartire dai blocchi. Ai cittadini di questa provincia che mi onoro di rappresentare ancora una volta con onestà, competenza e dedizione .

A chi ha raggiunto la vetta del mondo ispirandosi ad un concentrato di umiltà: "La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni".

Grazie a tutti, nonostante tutto!