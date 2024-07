Ruggiero Mennea nuovo commissario regionale di Azione

"Oggi ho accettato la nomina a Commissario regionale di Azione Puglia, in seguito alle dimissioni da tale carica da parte dell'amico e collega Fabiano Amati". Così il Capogruppo di Azione in Consiglio regionale e neocommissario regionale Ruggiero Mennea."I miei ringraziamenti vanno a Fabiano per aver guidato Azione in questo anno e mezzo con dedizione insieme a Sergio Clemente e ai nostri rappresentanti territoriali, riempiendo di contenuti l'attività politica del partito. Ringrazio naturalmente il Segretario nazionale per la fiducia dimostrata nell'affidarmi quest'incarico impegnativo, che svolgerò con entusiasmo e impegno", prosegue Mennea."Numerosi sono gli obiettivi che dobbiamo prefiggerci di raggiungere, con l'impegno di tutti gli iscritti, i dirigenti e gli amministratori di Azione Puglia. Va completato il lavoro di radicamento nel territorio con l'avvio dei congressi comunali e provinciali ancora non celebrati, fino ad arrivare al congresso regionale. È fondamentale valorizzare ancora di più la classe dirigente che ha lavorato fin qui con noi e i nuovi amici che si sono candidati in occasione delle ultime elezioni europee ed amministrative. Va costruita una nuova linea politica e una classe dirigente forte e rappresentativa, che sia in grado di esprimere al meglio i bisogni dei territori e di proporre soluzioni utili a soddisfarli. Dobbiamo continuare le nostre battaglie con grande determinazione che riguardano la vita quotidiana e il benessere dei cittadini, come quella sulla sanità, la tutela dell'ambiente, la formazione, il lavoro, lo sviluppo delle nostre aziende, la sicurezza, la lotta per la legalità e contro le diseguaglianze."."Sono cosciente che da soli non si va molto lontano, e per questo lavorerò per aggregare movimenti e liste civiche a noi affini, libere da condizionamenti, con cui condividere un progetto aggregante e che allarghi la prospettiva politica all'area moderata e cattolica, delusa e indifferente all'attualità politica sostenuta più da scambi di posti di potere che da idee. L'obiettivo è quello di costruire in Puglia il primo "centro delle uguaglianze" che rappresenti i valori della migliore tradizione repubblicana e moderata.""La nostra ambizione è alta e la meta potremo raggiungerla solo se saremo insieme ed uniti perché, come diceva Don Lorenzo Milani: Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia", conclude Ruggiero Mennea