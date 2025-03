Il barlettano Ruggiero Mennea nominato consigliere delegato al Welfare

Il capogruppo di Azione, il barlettano Ruggiero Mennea, è stato nominato consigliere delegato al Welfare. L'atto di nomina è stato firmato dal presidente della Regione Michele Emiliano.La delega al Welfare - si legge su Ansa - era rimasta nelle mani del presidente da quando, ad aprile del 2024, dopo le inchieste che avevano riguardato alcuni esponenti politici del Comune di Bari e del Consiglio regionale, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte annunciò l'uscita dei consiglieri pentastellati dalla maggioranza. Da questa decisione ne derivarono le dimissioni dell'allora assessora al Welfare Rosa Barone. La notizia è stata comunicata da Emiliano ai capigruppo di maggioranza.«Questo incarico - scrive Mennea - rappresenta per me una responsabilità che accolgo con profondo senso del dovere. Mi impegnerò con dedizione per garantire il benessere e la coesione sociale nella nostra regione per costruire una Puglia più equa e solidale.