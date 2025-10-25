Popolari con Decaro: Presentazione ufficiale dei candidati della BAT

Il gruppo politico Popolari con Decaro, a sostegno della candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia, invita la cittadinanza alla presentazione ufficiale dei candidati della lista provinciale BAT (Barletta-Andria-Trani), in programma domenica 26 ottobre alle ore 11:00 presso la Sala Ricevimenti "La Terrazza", Viale Regina Elena 110, Barletta.L'incontro sarà aperto da Francesco Sgna, Coordinatore Politico della Lista Provinciale, e vedrà l'intervento del candidato presidente Antonio Decaro e la partecipazione di autorevoli esponenti regionali:- Sergio Clemente, Consigliere Regionale (Foggia)- Alessandro Antonio Leoci, Consigliere Regionale (Brindisi)- Giovanni Francesco Ssta, Assessore Regionale e promotore della listaDurante l'evento saranno presentati i candidati della BAT: Lilla Bruno, Enza Di maggio, Vittoria Sasso , Vito Tuputi e il consigliere regionale con delega al welfare Ruggiero MenneaUn'occasione per conoscere da vicino i volti, le idee e gli impegni di chi si propone di rappresentare il territorio con competenza e passione. L'iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto e partecipazione promosso da Popolari con Decaro, con l'obiettivo di costruire una Puglia più inclusiva, dinamica e vicina ai cittadini.