Ruggiero Mennea
Politica

Popolari con Decaro: Presentazione ufficiale dei candidati della BAT

Appuntamento domani alle 11 presso la Sala Ricevimenti “La Terrazza”

Barletta - sabato 25 ottobre 2025 18.56
Il gruppo politico Popolari con Decaro, a sostegno della candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia, invita la cittadinanza alla presentazione ufficiale dei candidati della lista provinciale BAT (Barletta-Andria-Trani), in programma domenica 26 ottobre alle ore 11:00 presso la Sala Ricevimenti "La Terrazza", Viale Regina Elena 110, Barletta.

L'incontro sarà aperto da Francesco Sgna, Coordinatore Politico della Lista Provinciale, e vedrà l'intervento del candidato presidente Antonio Decaro e la partecipazione di autorevoli esponenti regionali:
- Sergio Clemente, Consigliere Regionale (Foggia)
- Alessandro Antonio Leoci, Consigliere Regionale (Brindisi)
- Giovanni Francesco Ssta, Assessore Regionale e promotore della lista

Durante l'evento saranno presentati i candidati della BAT: Lilla Bruno, Enza Di maggio, Vittoria Sasso , Vito Tuputi e il consigliere regionale con delega al welfare Ruggiero Mennea

Un'occasione per conoscere da vicino i volti, le idee e gli impegni di chi si propone di rappresentare il territorio con competenza e passione. L'iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto e partecipazione promosso da Popolari con Decaro, con l'obiettivo di costruire una Puglia più inclusiva, dinamica e vicina ai cittadini.
  • Ruggiero Mennea
