Welfare, gli auguri di Ruggiero Mennea dopo le nomine nelle strutture della Bat

'Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni e felicitazioni augurando buon lavoro all'avvocato Emily Cocozza e all'avvocato Anna Campese per il prestigioso ruolo che ricopriranno nell'ambito di strutture del nostro territorio della provincia di Barletta Andria Trani che meritano di essere rilanciate e valorizzate.Nella Fondazione "Casa della Fanciulla Bombini ONLUS", con sede a Bisceglie l'avv. Emily Cocozza è membro del componente del Consiglio di Amministrazione a cui compete di diritto la presidenza ai sensi dello statuto della Fondazione.Nell'ambito dell'IPAB "Istituti Riuniti Immacolata e SS. Vergine del Rosario", con sede in Margherita di Savoia l'avv. Anna Campese ricoprirà il ruolo di commissario straordinario. Altresì all'avvocato Stefano Chiariello commissario della casa di riposo Vittorio Emanuele II.Non ho dubbi che la loro professionalità sarà la chiave del successo per il pieno funzionamento delle strutture. Tutto questo in continuità con gli obiettivi dell'assessorato regionale al Welfare che seguirà con interesse entrambe le strutture in un ottica di collaborazione istituzionale fornendo gli strumenti tecnico operativi per la ripresa delle attività socio assistenziali al fine di concretizzare gli importanti risvolti in favore delle persone più fragili e poter fare crescere l'occupazione lavorativa del territorio provinciale'. Lo dichiara Ruggiero Mennea, delegato al Welfare della Regione Puglia e candidato nella lista Popolari con Decaro Presidente nella provincia di Barletta Andria Trani.