Concorsi Bar.S.A., interviene il consigliere regionale Ruggiero Mennea

«Trasparenza e tempistica certa sono due elementi imprescindibili ed indispensabili per poter creare il giusto clima di fiducia da parte di chi con legittime aspettative partecipa ad un concorso pubblico. Parto da questa riflessione al fine di incardinare questa mia convinzione nell'ambito del concorso indetto dalla Barsa nella città di Barletta che prevede un totale di 39 assunzioni a tempo pieno e indeterminato nei settori dell'igiene ambientale, della manutenzione del verde pubblico e dei servizi di facility management». È quanto si legge nella nota a firma di Ruggiero Mennea, capo gruppo di Azione in Consiglio regionale della Puglia.«Purtroppo ad oggi non vi è ancora alcun termine che chiarisca tutto questo relativamente alle procedure concorsuali. Non esiste una data e non vi sono comunicazioni ufficiali relativamente a quello che dovrà accadere.Questo silenzio, da tempo, sta creando malcontento e non mi sembra che chi di competenza abbia fornito spiegazioni in merito.Tuttavia mi preme sottolineare che diventa indispensabile procedere con l'espletamento dei concorsi prima che si celebri il momento delle elezioni regionali tenuto conto che purtroppo vi potrebbero essere delle commistioni con il momento elettorale.Tutti coloro che concorreranno a questo concorso, ed molto ampia è la presenza di giovani, hanno diritto di farlo in un clima scevro da condizionamenti di carattere politico clientelare.Pertanto chiedo ufficialmente tanto al sindaco di Barletta quanto al presidente della Barsa di attivarsi in tal senso nell'interesse collettivo generale».