Ruggiero Mennea
Ruggiero Mennea
Politica

Concorsi Bar.S.A., interviene il consigliere regionale Ruggiero Mennea

«Indispensabile procedere con l'espletamento dei concorsi prima delle elezioni regionali»

Barletta - giovedì 25 settembre 2025 Comunicato Stampa
«Trasparenza e tempistica certa sono due elementi imprescindibili ed indispensabili per poter creare il giusto clima di fiducia da parte di chi con legittime aspettative partecipa ad un concorso pubblico. Parto da questa riflessione al fine di incardinare questa mia convinzione nell'ambito del concorso indetto dalla Barsa nella città di Barletta che prevede un totale di 39 assunzioni a tempo pieno e indeterminato nei settori dell'igiene ambientale, della manutenzione del verde pubblico e dei servizi di facility management». È quanto si legge nella nota a firma di Ruggiero Mennea, capo gruppo di Azione in Consiglio regionale della Puglia.

«Purtroppo ad oggi non vi è ancora alcun termine che chiarisca tutto questo relativamente alle procedure concorsuali. Non esiste una data e non vi sono comunicazioni ufficiali relativamente a quello che dovrà accadere.

Questo silenzio, da tempo, sta creando malcontento e non mi sembra che chi di competenza abbia fornito spiegazioni in merito.

Tuttavia mi preme sottolineare che diventa indispensabile procedere con l'espletamento dei concorsi prima che si celebri il momento delle elezioni regionali tenuto conto che purtroppo vi potrebbero essere delle commistioni con il momento elettorale.

Tutti coloro che concorreranno a questo concorso, ed molto ampia è la presenza di giovani, hanno diritto di farlo in un clima scevro da condizionamenti di carattere politico clientelare.

Pertanto chiedo ufficialmente tanto al sindaco di Barletta quanto al presidente della Barsa di attivarsi in tal senso nell'interesse collettivo generale».
  • Ruggiero Mennea
Altri contenuti a tema
Due milioni e mezzo di euro per "Pro.V.I. – Progetti di Vita Indipendente" Due milioni e mezzo di euro per "Pro.V.I. – Progetti di Vita Indipendente" Lo comunica il consigliere regionale con delega al welfare Ruggiero Mennea
Cofanetto Poste Italiane per Pietro Mennea, la soddisfazione di Ruggiero Mennea Cofanetto Poste Italiane per Pietro Mennea, la soddisfazione di Ruggiero Mennea La nota del capogruppo di Azione in consiglio regionale
Nella stazione Bari Nord di Barletta una targa per ricordare le vittime dell'incidente ferroviario Nella stazione Bari Nord di Barletta una targa per ricordare le vittime dell'incidente ferroviario Il consigliere Mennea ringrazia il sindaco Cannito
Ritardi caserma vigili del fuoco Bat, l’intervento di Ruggiero Mennea Ritardi caserma vigili del fuoco Bat, l’intervento di Ruggiero Mennea La nota del capogruppo di Azione in consiglio regionale
10 Bagni Giardini De Nittis, Mennea: «Non basta il cambio di orario» Bagni Giardini De Nittis, Mennea: «Non basta il cambio di orario» La nota del capogruppo di Azione in Regione Puglia
Piano Casa, Barletta e la Bat sono ancora ferme al palo. Il commento di Ruggiero Mennea Piano Casa, Barletta e la Bat sono ancora ferme al palo. Il commento di Ruggiero Mennea La nota del capogruppo di Azione in Regione Puglia
Aumento Tari, Mennea risponde a Cannito:  «Troppo comodo scaricare la responsabilità sulla Regione» Aumento Tari, Mennea risponde a Cannito:  «Troppo comodo scaricare la responsabilità sulla Regione» La nota del capogruppo di Azione in consiglio regionale, Ruggiero Mennea
Ecco la scritta "Ferrovia Bari Barletta" alla rinnovata stazione Bari Nord Ecco la scritta "Ferrovia Bari Barletta" alla rinnovata stazione Bari Nord La nota del consigliere regionale Ruggiero Mennea
"La Disfida in Podcast ": voci e orgoglio per valorizzare il nostro patrimonio
25 settembre 2025 "La Disfida in Podcast": voci e orgoglio per valorizzare il nostro patrimonio
1
Disservizi al trasporto pubblico presso l’Ospedale Dimiccoli: Noi Moderati propone paline intelligenti
25 settembre 2025 Disservizi al trasporto pubblico presso l’Ospedale Dimiccoli: Noi Moderati propone paline intelligenti
Barletta-Francavilla 0-0, le pagelle del match
25 settembre 2025 Barletta-Francavilla 0-0, le pagelle del match
Una targa commemorativa per ricordare la professoressa Mariagrazia Vitobello
25 settembre 2025 Una targa commemorativa per ricordare la professoressa Mariagrazia Vitobello
Padel, il maestro barlettano Gigi Piazzolla ai mondiali
25 settembre 2025 Padel, il maestro barlettano Gigi Piazzolla ai mondiali
Umanizzazione delle cure per i pazienti oncologici, open day a Barletta
25 settembre 2025 Umanizzazione delle cure per i pazienti oncologici, open day a Barletta
13
Il Barletta non sfonda. Con il Francavilla è 0-0
24 settembre 2025 Il Barletta non sfonda. Con il Francavilla è 0-0
Piano straordinario di controllo per i parchi cittadini
24 settembre 2025 Piano straordinario di controllo per i parchi cittadini
Barletta ricorda gli Internati Militari Italiani: consegnate le medaglie d’onore alla memoria di tre cittadini deportati
24 settembre 2025 Barletta ricorda gli Internati Militari Italiani: consegnate le medaglie d’onore alla memoria di tre cittadini deportati
World Cleanup Day, volontari in azione per rigenerare il Parco dell’Umanità di Barletta
24 settembre 2025 World Cleanup Day, volontari in azione per rigenerare il Parco dell’Umanità di Barletta
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.